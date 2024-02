Andrea Kimi Antonelli : le meilleur depuis Max Verstappen ?

Il passe directement de la Formula Regional European Championship, qu'il a remportée cette saison, à la Formule 2, où il court pour Prema Powerteam.

Né en 2006 à Bologne, en Italie, Kimi a été admis dans le programme junior en avril 2019, après avoir remporté plusieurs titres et championnats dans les catégories juniors de karting.

Son succès en karting s'est poursuivi en remportant les titres des WSK Euro Series et des Super Master Series, avant de gagner deux fois le championnat européen de karting de la FIA dans la catégorie OK.

Fin 2021, il a eu l'occasion de goûter pour la première fois à l'air de la Formule 4, avec plusieurs podiums à la clé. En 2022, il passe à la Formule 4 pour sa première saison complète, au cours de laquelle il remporte l'ADAC Formel 4 Germany et la Formule 4 italienne avec Prema Racing.

Début 2023, il a remporté le titre en Formula Regional Middle East Championship, puis, plus récemment, en Formula Regional European Championship.

Malgré tout, avec les jeunes talents, c'est un exercice d'équilibriste. D'un côté, il faut les laisser en liberté, leur donner du temps de conduite. Mais d'un autre côté, il ne faut pas les gaspiller. Trouver le juste milieu n'est pas toujours facile.

Surtout lorsqu'une opportunité en or se présente soudainement, car en 2025, une place se libérera chez Mercedes, Lewis Hamilton passant comme chacun sait chez Ferrari. Antonelli est considéré comme un candidat potentiel.

"Nous devons être prudents, car il y a un grand engouement autour de lui. L'amener en F2 est un grand pas, car ces voitures sont plus lourdes et beaucoup plus puissantes", avait déclaré le chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, à formula1.com avant l'annonce du transfert d'Hamilton. Et il était alors question de la Formule 2.

"Si nous lui laissons du temps et que nous ne nous attendons pas à ce qu'il écrase tout dès sa première saison, je pense qu'il peut devenir un très grand dans ce sport. Il a 17 ans, c'est si jeune", a déclaré Wolff, qui a également laissé entendre que Mercedes pourrait faire quelque chose d'audacieux.

Mais il a peut-être ce qu'il faut pour percer rapidement. "Après tout ce que j'ai entendu sur Antonelli, il est sacrément spécial", a écrit sur X l'ancien pilote de Formule 1 Karun Chandhok. "J'ai parlé avec les ingénieurs de Formule 3 qui ont récemment fait un test privé avec lui. Ils ont dit qu'il était le meilleur pilote dans une voiture de F3 depuis Verstappen !"

"Le pari de McLaren avec Lewis (Hamilton, ndlr) a fonctionné en 2007", a en outre rappelé l'Indien en évoquant les débuts d'Hamilton.

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint