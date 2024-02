Andrea Kimi Antonelli: il migliore dopo Max Verstappen?

Passerà direttamente dal Campionato Europeo di Formula Regionale, che ha vinto in questa stagione, alla Formula 2, dove correrà per il Prema Powerteam.

Nato a Bologna nel 2006, Kimi è entrato a far parte del programma Junior nell'aprile 2019 dopo aver già vinto diversi titoli e campionati nelle categorie karting Junior.

Il suo successo nel karting è continuato quando si è assicurato i titoli della WSK Euro Series e della Super Master Series, prima di vincere due volte il Campionato Europeo Karting FIA nella classe OK.

Alla fine del 2021, ha avuto il suo primo assaggio di gare di Formula 4, conquistando diversi podi. Nel 2022 è passato alla Formula 4 per la sua prima stagione completa, in cui ha vinto sia l'ADAC Formula 4 Germany che la Formula 4 italiana con Prema Racing.

All'inizio del 2023, ha vinto il titolo del Campionato regionale del Medio Oriente di Formula, seguito dal Campionato europeo di Formula regionale.

Tuttavia, è un gioco di equilibri con i giovani talenti. Da un lato, bisogna lasciarli liberi dal guinzaglio e farli guidare. Dall'altro, è importante non bruciarli. Trovare la giusta via di mezzo non è sempre facile.

Soprattutto quando si presenta all'improvviso un'occasione d'oro, come il posto che si libererà alla Mercedes nel 2025 quando Lewis Hamilton passerà alla Ferrari. Antonelli è stato indicato come un possibile candidato.

"Dobbiamo stare attenti, perché c'è molto clamore su di lui. Portarlo in F2 è un grande passo, perché queste auto sono più pesanti e molto più potenti", ha dichiarato il team boss della Mercedes Toto Wolff a formula1.com prima dell'annuncio del passaggio di Hamilton. E questo riguardava la Formula 2.

"Se gli diamo tempo e non ci aspettiamo che nella sua prima stagione faccia il botto, penso che possa diventare un grande in questo sport. Ha 17 anni, è giovanissimo", ha detto Wolff, che ha anche lasciato intendere che la Mercedes potrebbe fare qualcosa di audace.

Ma potrebbe avere le carte in regola per decollare rapidamente. "Da tutto quello che ho sentito su Antonelli, è dannatamente speciale", ha scritto l'ex pilota di Formula 1 Karun Chandhok su X. "Ho parlato con gli ingegneri della Formula 3 che hanno fatto un test privato con lui di recente. Hanno detto che è stato il miglior pilota su una vettura di F3 dopo Verstappen!".

"La scommessa della McLaren con Lewis (Hamilton, ndr) ha funzionato nel 2007", ha ricordato l'indiano a proposito dell'inizio di Hamilton.

