Andrea Kimi Antonelli: O melhor desde Max Verstappen?

Passará diretamente do Campeonato Europeu Regional de Fórmula, que venceu esta época, para a Fórmula 2, onde correrá pela Prema Powerteam.

Nascido em Bolonha, Itália, em 2006, Kimi juntou-se ao programa Júnior em abril de 2019, tendo já conquistado vários títulos e campeonatos nas categorias de karting Júnior.

O seu sucesso no karting continuou quando garantiu os títulos da WSK Euro Series e da Super Master Series antes de vencer duas vezes o Campeonato Europeu de Karting da FIA na classe OK.

No final de 2021, ele experimentou pela primeira vez as corridas de Fórmula 4, conquistando vários pódios. Em 2022, ele mudou para a Fórmula 4 para sua primeira temporada completa, na qual venceu a Fórmula 4 ADAC Alemanha e a Fórmula 4 italiana com a Prema Racing.

No início de 2023, conquistou o título do Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente, seguido do Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

No entanto, é um ato de equilíbrio com os jovens talentos. Por um lado, é preciso soltá-los e dar-lhes tempo de condução. Por outro lado, é importante não os esgotar. Encontrar o meio-termo nem sempre é fácil.

Especialmente quando uma oportunidade de ouro se apresenta de repente, uma vez que um lugar na Mercedes ficará vago em 2025, quando Lewis Hamilton mudar para a Ferrari. Antonelli está a ser apontado como um possível candidato.

"Temos de ter cuidado, porque há muito entusiasmo em relação a ele. Trazê-lo para a F2 é um grande passo, porque estes carros são mais pesados e muito mais potentes", disse o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, ao formula1.com antes de ser anunciada a mudança de Hamilton. E isso foi sobre a Fórmula 2.

"Se lhe dermos tempo e não esperarmos que ele dê cabo de tudo na sua primeira época, penso que ele se pode tornar um grande piloto neste desporto. Ele tem 17 anos - é muito jovem", disse Wolff, que também deu a entender que a Mercedes poderia fazer algo ousado.

Mas ele pode ter o que é preciso para descolar rapidamente. "De tudo o que ouvi sobre Antonelli, ele é muito especial", escreveu o ex-piloto de Fórmula 1 Karun Chandhok no X. "Falei com os engenheiros da Fórmula 3 que fizeram um teste privado com ele recentemente. Eles disseram que ele era o melhor piloto num carro de F3 desde Verstappen!"

"A aposta da McLaren com Lewis (Hamilton, nota do editor) deu certo em 2007", lembrou o indiano sobre o início de Hamilton.

