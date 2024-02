Marko : Hamilton a-t-il remarqué quelque chose chez Mercedes ?

Red Bull Racing a présenté la semaine dernière la nouvelle RB20. Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, est optimiste quant au fait que les champions du monde donneront cette année encore le ton en Formule 1.

"Nous le verrons la semaine prochaine lors des essais à Bahreïn. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que la nouvelle voiture est une évolution de la voiture de l'année dernière, et nous avions alors le meilleur package. Si nous éliminons les quelques points faibles, il ne devrait pas y avoir de problème", a déclaré Marko à "oe24".

Jusqu'à présent, un sujet a dominé la pause hivernale : Le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari. Marko a été "complètement surpris par le changement d'Hamilton. Une sensation sportive. On se demande comment on en est arrivé là", déclare Marko.

Il spécule sur le fait que des raisons sportives pourraient être à l'origine de la décision de Hamilton. "Mercedes a été dépassée par Ferrari dans la deuxième moitié de l'année 2023, McLaren était également plus rapide. Hamilton a peut-être remarqué quelque chose que le monde extérieur ne sait pas encore", explique Marko.

Chez Red Bull, le changement d'Hamilton ne change rien, selon Marko. "Sauf que j'y vois un affaiblissement de Mercedes. Quant à savoir si cela renforce Ferrari, l'avenir nous le dira. Dans l'ensemble, cela a déjà un impact incroyable", explique Marko. "Pour le sport, c'est excellent, mieux que Netflix".

Un passage chez les Flèches d'argent n'est d'ailleurs en aucun cas envisageable pour Verstappen : "Il s'est passé trop de choses dans le passé". En revanche, il ne peut s'empêcher de lancer une pique au chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff.

Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du fait que Wolff a encore récemment déclaré qu'il n'y avait pas de place pour une feuille de papier entre lui et Hamilton, Marko déclare sèchement : "... mais en revanche un contrat Ferrari".

Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint