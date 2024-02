Marko: Hamilton ha capito qualcosa alla Mercedes?

La Red Bull Racing ha presentato la nuova RB20 la scorsa settimana. Il dottor Helmut Marko, consulente di Red Bull per il motorsport, è ottimista sul fatto che i campioni del mondo continueranno a dare il tono alla Formula 1 anche quest'anno.

"Questo sarà chiaro la prossima settimana durante i test in Bahrain. Possiamo già dire che la nuova vettura è un'evoluzione di quella dell'anno scorso e che avevamo il pacchetto migliore. Se eliminiamo i pochi punti deboli, non dovrebbe andare male molto", ha dichiarato Marko a "oe24".

Un argomento ha dominato la pausa invernale finora: Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. Marko è rimasto "completamente sorpreso dal passaggio di Hamilton. Una sensazione sportiva. Ci si chiede come sia potuto accadere", afferma Marko.

Egli ipotizza che ci possano essere ragioni sportive dietro la decisione di Hamilton. "La Mercedes è stata superata dalla Ferrari nella seconda metà del 2023 e anche la McLaren era più veloce. Forse Hamilton ha capito qualcosa che il mondo esterno ancora non sa", afferma Marko.

Secondo Marko, non cambierà nulla alla Red Bull in seguito al passaggio di Hamilton. "A parte il fatto che lo vedo come un indebolimento della Mercedes. Resta da vedere se rafforzerà la Ferrari. Nel complesso, ha un impatto incredibile", ha detto Marko. "L'intera faccenda è eccellente per lo sport, meglio di Netflix".

Un passaggio alle Frecce d'Argento è fuori discussione per Verstappen in qualsiasi circostanza: "Sono successe troppe cose in passato". D'altra parte, non può resistere a una frecciatina al boss della Mercedes Toto Wolff.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse della recente dichiarazione di Wolff, secondo cui lui e Hamilton non starebbero insieme in un pezzo di carta, Marko ha spiegato seccamente: "... ma in un contratto con la Ferrari".

Test invernali di Formula 1

Dal 21.02 al 23.2 in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint