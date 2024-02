Marko: O Hamilton apercebeu-se de alguma coisa na Mercedes?

A Red Bull Racing apresentou o novo RB20 na semana passada. O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, está otimista quanto ao facto de os campeões do mundo continuarem a dar o mote na Fórmula 1 este ano.

"Isso ficará claro na próxima semana, durante os testes no Bahrain. O que já podemos dizer é que o novo carro é uma evolução do carro do ano passado, e nós tínhamos o melhor pacote. Se eliminarmos os poucos pontos fracos, não há muito que possa correr mal", disse Marko ao "oe24".

Um tema tem dominado a pausa de inverno até agora: A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari. Marko ficou "completamente surpreendido com a mudança de Hamilton. Uma sensação desportiva. Perguntamo-nos como é que isto aconteceu", diz Marko.

Marko especula sobre a existência de razões desportivas por detrás da decisão de Hamilton. "A Mercedes foi ultrapassada pela Ferrari na segunda metade de 2023, e a McLaren também foi mais rápida. Talvez Hamilton se tenha apercebido de algo que o mundo exterior ainda não sabe", diz Marko.

De acordo com Marko, nada vai mudar na Red Bull como resultado da troca de Hamilton. "Exceto que eu vejo isso como um enfraquecimento da Mercedes. Resta saber se isso fortalece a Ferrari. No geral, tem um impacto incrível", disse Marko. "Tudo isto é excelente para o desporto, melhor do que a Netflix."

Uma mudança para as Flechas de Prata está fora de questão para Verstappen em qualquer circunstância: "Já aconteceram demasiadas coisas no passado." Por outro lado, não consegue resistir a um toque lateral na direção do chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff.

Quando lhe perguntaram o que pensava sobre a recente declaração de Wolff de que ele e Hamilton não caberiam num pedaço de papel juntos, Marko explicou secamente: "... mas um contrato com a Ferrari".

Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint