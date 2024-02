Pruebas invernales de Fórmula 1: ¿Por qué se corre en Bahréin?

Los aficionados llevaban mucho tiempo esperándolo: por fin vuelven a rugir varios motores en la Fórmula 1. Las pruebas de invierno se celebrarán en el Circuito Internacional de Bahréin del 21 al 23 de febrero. El primer fin de semana de GP del año tendrá lugar una semana después.

Pero, ¿cómo se decidió la Fórmula 1 por el pequeño estado insular como lugar de pruebas para la temporada de GP? La decisión se tomó por necesidad en 2021: la Dirección de la Fórmula 1 (FOM) y las diez escuderías del Gran Premio acordaron que era lo más sensato, después de que la primera parte del programa del Campeonato del Mundo tuviera que reorganizarse debido a la pandemia del coronavirus.

Probar y competir en el mismo lugar tiene más sentido que hacerlo en Cataluña y luego correr en Oriente Medio. Además, la situación del coronavirus en Bahréin era menos dramática que en Cataluña en aquel momento.

Por razones de coste, las pruebas de Fórmula 1 se han ido restringiendo cada vez más a lo largo de los años. Hace unos años, se pasaban cuatro días cada uno en tres circuitos españoles diferentes (Valencia, Jerez, Barcelona) antes de una temporada; en 2023, toda la preparación de pretemporada consistirá en sólo tres días, es decir, uno y medio por piloto titular.



En 2022, todo fue un poco diferente: la Fórmula 1 recibió una generación completamente nueva de coches de carreras que incluía neumáticos de perfil bajo, por lo que el programa de pruebas se amplió, también en consulta con las escuderías: tres días en Barcelona, tres días en Bahréin y, a continuación, la primera carrera del campeonato del mundo en el Circuito Internacional de Bahréin.



Durante años, varios jefes de equipo se han pronunciado repetidamente a favor de Baréin como pista de pruebas. En 2018, por ejemplo, los miembros de la categoría reina se quedaron atónitos en el Circuit de Barcelona-Catalunya: todo el circuito estaba cubierto de nieve y las pruebas normales estaban descartadas. Evidentemente, se volvió a pedir que la escudería GP preparase la temporada bajo el sol árabe de Baréin y no en la invernal Cataluña.



Ya hemos pasado por esto antes. Los responsables de los equipos y los pilotos ya clamaban hace años que era imprescindible hacer pruebas de conducción con un tiempo seguro y en condiciones como las que luego se encontrarían en el Gran Premio de Bahrein o en el de Australia.



Tras la galopada en Jerez (Andalucía) a finales de enero de 2014, cuando la Fórmula 1 entró en la nueva era turbo híbrida, a continuación se realizaron pruebas durante ocho días en el desierto de Sakhir (Bahréin). Los árabes demostraron ser unos anfitriones ejemplares. Hubo mucho sol, pero al poco tiempo empezaron de nuevo las quejas.



Recuerdo perfectamente cómo el entonces director de carrera de Pirelli, Paul Hembery, refunfuñaba: "Bahréin está mucho más lejos de todo que España, por lo que este lugar de pruebas también es más caro. Desde el punto de vista logístico, Bahréin es una pesadilla. Si tienes un problema, se tarda mucho más en enviar las piezas por avión o en recibir las nuevas. El vuelo dura seis horas, no dos. Esto ha causado grandes retrasos a algunos equipos".



Perdone, pero ¿qué es exactamente lo que no se esperaba? Cualquier aficionado a la Fórmula 1 podría haber explicado esto a los equipos, incluso antes de las negociaciones con los representantes de Dubai, Abu Dhabi y Bahrein. La distancia a las fábricas del Reino Unido, Italia y Suiza era doblemente difícil para las escuderías en aquel momento, porque estábamos hablando del comienzo de la era turbo y los nuevos bólidos se veían más en los boxes que en la pista.



Eso no puede ocurrir de esta forma en 2024: Los equipos tienen herramientas de simulación mucho mejores que entonces y dos años de experiencia con los nuevos coches alerones.



Las carreras tendrán lugar todos los días a partir del miércoles 21 de febrero, de 10.00 a 19.00, hora local, con una pausa de una hora para comer, de 14.00 a 15.00 horas. Para los espectadores de Alemania, Austria y Suiza, esto significa que Las estrellas del GP salen a la pista a las 8.00 de la mañana, hora de invierno centroeuropea, y corren hasta las 17.00, hora en la que en Bahréin ya hace tiempo que oscureció.





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint