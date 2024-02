Tests d'hiver de Formule 1 : pourquoi rouler à Bahreïn ?

Les fans l'attendaient depuis longtemps : enfin, plusieurs moteurs de Formule 1 vont à nouveau rugir - du 21 au 23 février, les essais hivernaux se dérouleront sur le circuit international de Bahreïn. Une semaine plus tard, le premier week-end de GP de l'année aura lieu.

Mais comment la Formule 1 s'est-elle retrouvée dans ce petit État insulaire comme test pour la saison des GP ? La décision a été prise en 2021 par nécessité : Formula One Management (FOM) et les dix écuries de Grand Prix se sont mises d'accord sur le fait que c'était la solution la plus judicieuse - après que la première partie du programme du championnat du monde ait dû être modifiée sur fond de pandémie de Corona.

Des tests et une course au même endroit ont plus de sens que des tests en Catalogne suivis d'une course au Moyen-Orient. De plus, à l'époque, la situation de Corona à Bahreïn était moins dramatique qu'en Catalogne.

Pour des raisons de coûts, les essais de Formule 1 ont été de plus en plus limités au fil des années. Il y a quelques années encore, on effectuait avant une saison quatre jours de roulage sur trois circuits espagnols différents (Valence, Jerez, Barcelone). En 2023, la préparation complète de la saison ne comprend que trois jours, soit un et demi par pilote titulaire.



En 2022, tout a été un peu différent : la Formule 1 a reçu une toute nouvelle génération de voitures de course avec des pneus à profil bas, le programme d'essais a donc été étendu, également en accord avec les écuries - trois jours à Barcelone, trois jours à Bahreïn, puis la première course du championnat du monde sur le circuit international de Bahreïn.



Pendant des années, différents chefs d'équipe se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur de Bahreïn comme circuit d'essai. En effet, en 2018 par exemple, les membres de la catégorie reine ont été étonnés sur le circuit de Barcelone-Catalunya - la neige avait recouvert tout le circuit de sucre, il n'était pas possible de penser à des essais normaux. Il est clair que des voix se sont élevées pour dire que les GP ne devaient pas se préparer à la saison en Catalogne, où l'hiver est rude, mais sous le soleil arabe de Bahreïn.



Nous avons déjà connu tout cela. Il y a des années, les responsables d'équipe et les pilotes se plaignaient déjà de la nécessité d'effectuer des essais dans des conditions météorologiques sûres, telles qu'elles seront rencontrées plus tard lors des Grands Prix de Bahreïn ou d'Australie.



Après le galop d'essai de Jerez (Andalousie) fin janvier 2014, alors que la Formule 1 entrait dans la nouvelle ère du turbo-hybride, les essais se sont déroulés pendant huit jours dans le désert de Sakhir (Bahreïn). Les Arabes se sont révélés être des hôtes exemplaires. Le soleil était au rendez-vous, mais très vite, les ronchonnements ont recommencé.



Je me souviens très bien de Paul Hembery, alors directeur de la compétition chez Pirelli, qui maugréait : "Bahreïn est beaucoup plus éloigné de tout que l'Espagne, donc ce lieu de test est aussi plus cher. D'un point de vue logistique, Bahreïn est un cauchemar. Si tu as un problème, cela prend beaucoup plus de temps de faire venir des pièces par avion ou d'en faire venir de nouvelles. Le vol dure six heures et non deux. Cela a entraîné des retards importants pour certaines équipes".



Désolé, mais à quoi ne s'attendait-on pas exactement ? N'importe quel fan de Formule 1 aurait pu l'expliquer aux équipes, et ce avant même que les négociations ne commencent avec les représentants de Dubaï, Abu Dhabi et Bahreïn. L'éloignement des usines de Grande-Bretagne, d'Italie et de Suisse a doublement pesé sur la tête des écuries à l'époque, parce que nous parlons ici du début de l'ère du turbo et que les nouvelles voitures étaient plus visibles dans le box que sur la piste.



Cela ne peut pas se produire sous cette forme en 2024 : Les équipes ont de bien meilleurs outils de simulation qu'à l'époque et deux ans d'expérience avec les nouvelles voitures à ailes.



Les courses auront lieu tous les jours à partir du mercredi 21 février, de 10h00 à 19h00 heure locale, avec une pause déjeuner d'une heure entre 14h00 et 15h00. Pour les téléspectateurs allemands, autrichiens et suisses, cela signifie qu'il n'y aura pas de pause : Les stars du GP entrent en piste à 8h00, heure d'hiver d'Europe centrale, et roulent jusqu'à 17h00, heure à laquelle il fait nuit depuis longtemps à Bahreïn.





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint