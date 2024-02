Test invernali di Formula 1: perché si corre in Bahrain?

Gli appassionati lo aspettavano da tempo: finalmente diversi motori tornano a rombare in Formula 1 - i test invernali si terranno al Bahrain International Circuit dal 21 al 23 febbraio. Il primo weekend di GP dell'anno si svolgerà una settimana dopo.

Ma come ha fatto la Formula 1 a scegliere il piccolo Stato insulare come sede di prova per la stagione dei GP? La decisione è stata presa per necessità nel 2021: la Formula One Management (FOM) e le dieci scuderie che partecipano ai Gran Premi hanno concordato che questa scelta era la più sensata, dopo che la prima parte del programma del Campionato del mondo è stata riorganizzata a causa della pandemia di coronavirus.

Fare le prove e le gare nello stesso luogo ha più senso che fare le prove in Catalogna e poi correre in Medio Oriente. Inoltre, la situazione del coronavirus in Bahrain era meno drammatica di quella della Catalogna.

Per motivi di costi, i test di Formula 1 sono stati sempre più limitati nel corso degli anni. Solo pochi anni fa, prima di una stagione si trascorrevano quattro giorni ciascuno su tre diversi circuiti spagnoli (Valencia, Jerez, Barcellona); nel 2023, l'intera preparazione pre-stagionale consisterà in soli tre giorni, ovvero uno e mezzo per ogni pilota titolare.



Nel 2022, tutto è stato un po' diverso: la Formula 1 ha ricevuto una generazione completamente nuova di auto da corsa, con pneumatici a basso profilo, quindi il programma di test è stato ampliato, anche in consultazione con le scuderie: tre giorni a Barcellona, tre giorni in Bahrein, poi la prima gara del campionato mondiale al Bahrein International Circuit.



Per anni, i capi dei team si sono ripetutamente espressi a favore del Bahrain come pista di prova. Nel 2018, ad esempio, i membri della classe regina sono rimasti stupiti dal Circuit de Barcelona-Catalunya: l'intero circuito era coperto di neve e i normali test erano fuori questione. Chiaramente, ancora una volta si chiedeva che la squadra GP si preparasse per la stagione sotto il sole arabo del Bahrain piuttosto che nell'invernale Catalogna.



Ci siamo già passati. Già anni fa i team manager e i piloti chiedevano a gran voce che fosse essenziale effettuare i test drive in condizioni climatiche sicure, come quelle che si sarebbero poi verificate nei Gran Premi del Bahrein o d'Australia.



Dopo la galoppata a Jerez (Andalusia) a fine gennaio 2014, quando la Formula 1 è entrata nella nuova era dei turbo ibridi, i test si sono svolti per otto giorni nel deserto di Sakhir (Bahrain). Gli arabi si sono dimostrati padroni di casa esemplari. C'era molto sole, ma dopo poco tempo sono ricominciati i mugugni.



Ricordo bene come l'allora direttore di gara della Pirelli, Paul Hembery, brontolasse: "Il Bahrein è molto più lontano da tutto rispetto alla Spagna, quindi questa sede di test è anche più costosa. Dal punto di vista logistico, il Bahrein è un incubo. Se si ha un problema, ci vuole molto più tempo per spedire i pezzi di ricambio o per farne arrivare di nuovi. Il volo dura sei ore, non due. Questo ha causato grossi ritardi per alcuni team".



Mi scusi, ma cosa non ci si aspettava esattamente? Qualsiasi appassionato di Formula 1 avrebbe potuto spiegarlo ai team, anche prima delle trattative con i rappresentanti di Dubai, Abu Dhabi e Bahrain. La distanza dalle fabbriche nel Regno Unito, in Italia e in Svizzera era doppiamente difficile per le scuderie dell'epoca, perché si parlava dell'inizio dell'era del turbo e le nuove auto da corsa si vedevano più nei box che in pista.



Questo non può accadere in questa forma nel 2024: I team dispongono di strumenti di simulazione molto migliori rispetto ad allora e di due anni di esperienza con le nuove wing car.



Le gare si svolgeranno ogni giorno a partire da mercoledì 21 febbraio dalle 10.00 alle 19.00 ora locale, con una pausa pranzo di un'ora dalle 14.00 alle 15.00. Per gli spettatori di Germania, Austria e Svizzera, ciò significa che Le star del GP scendono in pista alle 8.00 del mattino, ora dell'Europa centrale invernale, e gareggiano fino alle 17.00, ora in cui in Bahrain è già buio.





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint