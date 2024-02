Testes de inverno da Fórmula 1: Porque é que estão a correr no Bahrein?

Há muito tempo que os fãs esperavam por isto: finalmente, vários motores voltam a roncar na Fórmula 1 - os testes de inverno terão lugar no Circuito Internacional do Bahrain de 21 a 23 de fevereiro. O primeiro fim de semana de GP do ano terá lugar uma semana mais tarde.

Mas como é que a Fórmula 1 decidiu escolher o pequeno estado insular para os testes da época de GP? A decisão foi tomada por necessidade em 2021: a Formula One Management (FOM) e as dez equipas de corrida do Grande Prémio concordaram que esta era a opção mais sensata - depois de a primeira parte do programa do Campeonato do Mundo ter tido de ser reorganizada devido à pandemia do coronavírus.

Testar e correr no mesmo local faz mais sentido do que testar na Catalunha e depois correr no Médio Oriente. Além disso, na altura, a situação do coronavírus no Bahrain era menos dramática do que na Catalunha.

Por razões de custos, os testes de Fórmula 1 têm sido cada vez mais limitados ao longo dos anos. Há apenas alguns anos, eram passados quatro dias em três circuitos espanhóis diferentes (Valência, Jerez, Barcelona) antes de uma época; em 2023, toda a preparação da pré-época consiste em apenas três dias, ou seja, um dia e meio por piloto regular.



Em 2022, tudo foi um pouco diferente: a Fórmula 1 recebeu uma geração completamente nova de carros de corrida, incluindo pneus de baixo perfil, pelo que o programa de testes foi alargado, também em consulta com as equipas de corrida - três dias em Barcelona, três dias no Bahrein e depois a primeira corrida do campeonato mundial no Circuito Internacional do Bahrein.



Durante anos, vários chefes de equipa pronunciaram-se repetidamente a favor do Bahrein como pista de testes. Em 2018, por exemplo, os membros da categoria rainha ficaram espantados com o Circuito de Barcelona-Catalunha - todo o circuito estava coberto de neve e os testes normais estavam fora de questão. Claramente, houve mais uma vez apelos para que a equipa de GP se preparasse para a época sob o sol árabe do Bahrein e não na invernosa Catalunha.



Já passámos por tudo isto antes. Há alguns anos, os chefes de equipa e os pilotos já reclamavam que era essencial fazer testes de condução em condições meteorológicas seguras, como as que se verificariam mais tarde no Bahrain ou no Grande Prémio da Austrália.



Depois do galope em Jerez (Andaluzia), no final de janeiro de 2014, quando a Fórmula 1 entrou na nova era turbo-híbrida, os testes tiveram lugar durante oito dias no deserto de Sakhir (Bahrain). Os árabes revelaram-se anfitriões exemplares. Houve muito sol, mas, passado pouco tempo, as queixas recomeçaram.



Lembro-me bem de como o então diretor de corridas da Pirelli, Paul Hembery, resmungou: "O Bahrain fica muito mais longe de tudo do que a Espanha, pelo que este local de testes também é mais caro. Logisticamente, o Bahrain é um pesadelo. Se tivermos um problema, demora muito mais tempo a enviar peças de avião ou a receber novas peças. O voo demora seis horas, não duas. Isto causou grandes atrasos a algumas equipas".



Desculpem, mas o que é que não era de esperar, exatamente? Qualquer fã de Fórmula 1 poderia ter explicado isto às equipas, mesmo antes das negociações com os representantes do Dubai, Abu Dhabi e Bahrain. A distância para as fábricas no Reino Unido, Itália e Suíça era duplamente difícil para as equipas de corrida na altura, porque estávamos a falar do início da era turbo e os novos carros de corrida eram vistos mais nas boxes do que na pista.



Isso não pode acontecer desta forma em 2024: As equipas dispõem de ferramentas de simulação muito melhores do que na altura e de dois anos de experiência com os novos carros com asas.



As corridas terão lugar todos os dias a partir de quarta-feira, 21 de fevereiro, das 10h00 às 19h00, hora local, com uma pausa de uma hora para almoço, das 14h00 às 15h00. Para os espectadores na Alemanha, Áustria e Suíça, isto significa As estrelas do GP entram em pista às 8h00 da manhã, hora de inverno da Europa Central, e correm até às 17h00, altura em que já é noite no Bahrain.





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint