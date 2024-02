Williams audacieuse : le test fonctionnel aura lieu à Bahreïn

Le mercredi 21 février, les essais hivernaux de Formule 1 débuteront sur le circuit international de Bahreïn. Mais ceux qui sont sortis dans le désert de Sakhir ont déjà entendu des moteurs de F1 le matin du 20 février. Williams est déjà sur la piste.

Contexte : de nombreuses écuries ont soumis les nouvelles voitures de course 2024 à un test de fonctionnement en Europe avant que les voitures ne s'envolent pour Bahreïn. Aston Martin, Red Bull Racing ou Mercedes l'ont fait par exemple à Silverstone, Sauber à Barcelone, les Racing Bulls (Visa Cash App RB) à Misano, Ferrari bien sûr sur sa piste de Fiorano.

Williams y a délibérément renoncé et le chef d'équipe James Vowles l'a justifié de la manière suivante : "Bien sûr, nous aurions également pu faire des essais à Silverstone. Mais nous avons préféré un soi-disant shakedown à Bahreïn".

C'est courageux : en règle générale, les équipes préfèrent effectuer les premiers essais à proximité de leurs usines de voitures de course, afin de pouvoir réagir rapidement à d'éventuels problèmes.



Encore une fois, James Vowles : "Nous nous sommes rendus à Silverstone pendant des années. Tu peux y faire de solides premières constatations. Ou alors, il fait mauvais temps, tu roules avec des pneus pluie, il pleut et il y a du vent, et le matériel de mesure tombe de la voiture de course. Dans ce cas, tu n'as rien appris du tout. Nous nous sommes donc dit - mieux vaut faire le test fonctionnel à Bahreïn".



Williams suit également sa propre voie en ce qui concerne l'utilisation des journées de tournage. Deux de ces journées sont à la disposition de chaque écurie lorsque des tournages sont réalisés pour des raisons de marketing, avec une durée maximale de 200 kilomètres par jour (contre 100 auparavant). Vowles : "Nous avons gardé une des deux journées pour plus tard".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint