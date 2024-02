Williams coraggiosa: il test funzionale si svolge in Bahrain

Numerose scuderie hanno sottoposto le vetture 2024 a un breve test funzionale in Europa prima di spedirle in Bahrain. La Williams ha deliberatamente scelto di non farlo.

Mercoledì 21 febbraio iniziano i test invernali di Formula 1 al Bahrain International Circuit. Ma chiunque abbia guidato nel deserto di Sakhir può già sentire i motori di F1 la mattina del 20 febbraio. La Williams è già in pista.

Premessa: numerose scuderie hanno sottoposto le nuove auto da corsa 2024 a un test funzionale in Europa prima che le auto venissero trasportate in Bahrain. Aston Martin, Red Bull Racing e Mercedes lo hanno fatto a Silverstone, per esempio, Sauber a Barcellona, i Racing Bulls (Visa Cash App RB) a Misano e la Ferrari, naturalmente, sulla pista di casa a Fiorano.

La Williams ha scelto deliberatamente di non farlo e il capo squadra James Vowles ha spiegato così la sua decisione: "Naturalmente avremmo potuto effettuare i test anche a Silverstone. Ma abbiamo preferito fare il cosiddetto shakedown in Bahrain".

È una scelta coraggiosa: di solito i team preferiscono svolgere i test iniziali vicino alle loro fabbriche di auto da corsa, in modo da poter reagire rapidamente a eventuali problemi.



Ancora James Vowles: "Sono anni che andiamo a Silverstone. Lì si possono ottenere solide conoscenze iniziali. Oppure il tempo è brutto, si gira con le gomme bagnate, piove e tira vento, e il materiale di misurazione cade dalla macchina da corsa. In questo caso non si è imparato nulla. Quindi ci siamo detti: meglio fare il test funzionale in Bahrain".



Anche la Williams sta seguendo la propria strada per quanto riguarda l'utilizzo delle giornate di riprese. Due di questi giorni sono a disposizione di ogni scuderia quando si effettuano riprese per motivi di marketing, con un tempo massimo di percorrenza di 200 chilometri al giorno (prima era di 100 km). Vowles: "Abbiamo conservato uno dei due giorni per la fine dell'anno".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint