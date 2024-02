Williams brave: Teste funcional tem lugar no Bahrein

Na quarta-feira, 21 de fevereiro, começam os testes de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain. Mas qualquer pessoa que tenha conduzido no deserto de Sakhir já pode ouvir os motores de F1 na manhã de 20 de fevereiro. A Williams já está em pista.

Antecedentes: várias equipas de corrida submeteram os novos carros de corrida de 2024 a um teste funcional na Europa antes de os carros serem transportados para o Bahrain. A Aston Martin, a Red Bull Racing e a Mercedes fizeram-no, por exemplo, em Silverstone, a Sauber em Barcelona, os Racing Bulls (Visa Cash App RB) em Misano e a Ferrari, evidentemente, na sua pista caseira em Fiorano.

A Williams optou deliberadamente por não o fazer, e o chefe de equipa James Vowles explicou a sua decisão da seguinte forma: "É claro que também podíamos ter testado em Silverstone. Mas preferimos o chamado shakedown no Bahrain".

Isso é corajoso: as equipas normalmente preferem fazer os testes iniciais perto das fábricas dos seus carros de corrida para poderem reagir rapidamente a quaisquer problemas.



James Vowles reitera: "Há anos que nos deslocamos a Silverstone. É aí que se obtêm as primeiras impressões sólidas. Ou o tempo está mau, estamos a conduzir com pneus molhados, está a chover e a ventar, e o material de medição cai do carro de corrida. Nesse caso, não se aprendeu nada. Por isso, dissemos a nós próprios: é melhor fazer o teste funcional no Bahrain".



A Williams também está a seguir o seu próprio caminho no que diz respeito à utilização dos dias de filmagem. Cada equipa tem à sua disposição dois dias para filmar por razões de marketing, com um tempo máximo de 200 quilómetros por dia (anteriormente eram 100 km). Vowles: "Guardámos um dos dois dias para o final do ano."





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint