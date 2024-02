Takuma Sato, vainqueur de l'Indy 500 : conseiller de Honda

Le Japonais Takuma Sato (47 ans) et l'Indianapolis Motor Speedway, c'est une histoire d'amour : C'est à Indy que le pilote BAR-Honda de l'époque a conquis son seul podium en Formule 1, en terminant troisième du GP des États-Unis ; c'est à Indy que Sato a triomphé en 2017 et en 2020 lors de l'Indy 500, la plus grande course automobile du monde.

Protégé de longue date de Honda, Sato, qui a disputé 90 courses de Formule 1 de Melbourne 2002 à Barcelone 2008 et qui a terminé huitième du championnat du monde en 2004, n'a jamais quitté la catégorie reine des yeux. Et à l'avenir, il aura à nouveau plus à faire avec la Formule 1 - Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation (HRC), a nommé Sato conseiller spécial avec un énorme champ d'activités.

Sato, qui travaille depuis longtemps déjà pour la Honda Racing School, c'est-à-dire le programme de formation des jeunes pilotes japonais, aura son mot à dire en tant que conseiller principal du HRC sur l'orientation des programmes de course de Honda et la stratégie pour les pilotes juniors, mais aussi dans le domaine opérationnel.



Sato déclare : "Je suis très fier d'avoir été nommé conseiller Honda. Cela souligne mon attachement à cette maison qui m'a permis de réaliser mes rêves depuis de nombreuses années".



Koji Watanabe : "Sato a fait un travail précieux en tant que responsable de notre promotion des jeunes talents. Désormais, son immense expérience sera utilisée de manière beaucoup plus large. Sato est un homme qui relève les défis avec courage, ce qui nous convient parfaitement".



En 2024, Takuma Sato tentera de remporter l'Indy 500 pour la troisième fois. Trois, voire quatre victoires, c'est ce que seuls dix pilotes ont réussi à faire. A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears et Helio Castroneves ont gagné quatre fois, Louis Meyer, Wilbur Shaw, Mauri Rose, Bobby Unser, Johnny Rutherford et Dario Franchitti trois fois.





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint