Il vincitore della Indy 500, Takuma Sato: consulente della Honda

Il pilota giapponese Takuma Sato (47) e l'Indianapolis Motor Speedway sono una storia d'amore: L'allora pilota della BAR Honda ha conquistato il suo unico podio in Formula 1 a Indy, arrivando terzo nel GP degli Stati Uniti; Sato ha trionfato a Indy nel 2017 e nel 2020 nella Indy 500, la più grande gara automobilistica del mondo.

Il pupillo di lunga data della Honda, Sato, che ha disputato un totale di 90 gare di Formula 1 da Melbourne 2002 a Barcellona 2008 e si è classificato ottavo nel Campionato del Mondo 2004, non ha mai perso di vista la classe regina. E in futuro avrà di nuovo a che fare con la Formula 1: Koji Watanabe, presidente della Honda Racing Corporation (HRC), ha nominato Sato consigliere speciale con un enorme campo di attività.

Sato, che da tempo lavora per la Honda Racing School, il programma junior dell'azienda giapponese, sarà un consulente senior della HRC e avrà voce in capitolo sulla direzione dei programmi di gara della Honda e sulla strategia per i piloti junior, oltre ad avere voce in capitolo sulle operazioni.



Sato ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di essere stato nominato consulente Honda. Questo sottolinea il mio impegno nei confronti di questa azienda, che mi ha permesso di realizzare i miei sogni per molti anni".



Koji Watanabe: "Sato ha svolto un lavoro prezioso come responsabile del nostro programma di sviluppo dei giovani talenti. Ora la sua vasta esperienza sarà utilizzata in modo molto più ampio. Sato è un uomo che affronta le sfide con coraggio, e questo ci fa onore".



Takuma Sato tenterà di vincere la Indy 500 per la terza volta nel 2024. Solo dieci piloti hanno ottenuto tre o addirittura quattro vittorie. A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears e Helio Castroneves hanno vinto quattro volte, mentre Louis Meyer, Wilbur Shaw, Mauri Rose, Bobby Unser, Johnny Rutherford e Dario Franchitti hanno vinto tre volte.





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint