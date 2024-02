Takuma Sato, vencedor da Indy 500: Conselheiro da Honda

O piloto japonês Takuma Sato (47) e o Indianapolis Motor Speedway são uma história de amor: O então piloto da BAR Honda conquistou seu único pódio na Fórmula 1 em Indy, terminando em terceiro no GP dos EUA; Sato triunfou em Indy em 2017 e 2020 na Indy 500, a maior corrida de carros do mundo.

O protegido de longa data da Honda, Sato, que disputou um total de 90 corridas de Fórmula 1, de Melbourne 2002 a Barcelona 2008, e terminou em oitavo lugar no Campeonato do Mundo de 2004, nunca perdeu de vista a categoria rainha. Koji Watanabe, Presidente da Honda Racing Corporation (HRC), nomeou Sato como conselheiro especial com um enorme campo de atividade.

Sato, que tem trabalhado para a Honda Racing School, o programa júnior da empresa japonesa, durante algum tempo, será um conselheiro sénior da HRC e terá uma palavra a dizer na direção dos programas de corridas da Honda e na estratégia para os pilotos juniores, bem como nas operações.



Sato afirma: "Estou muito orgulhoso por ter sido nomeado consultor da Honda. Isto sublinha o meu compromisso para com esta empresa, que me permitiu realizar os meus sonhos durante muitos anos."



Koji Watanabe: "Sato fez um trabalho valioso como diretor do nosso programa de desenvolvimento de jovens talentos. Agora, a sua vasta experiência será utilizada de forma muito mais alargada. Sato é um homem que enfrenta os desafios com coragem, o que nos convém."



Takuma Sato vai tentar vencer a Indy 500 pela terceira vez em 2024. Apenas dez pilotos conseguiram três ou mesmo quatro vitórias. A.J. Foyt, Al Unser, Rick Mears e Helio Castroneves venceram quatro vezes, enquanto Louis Meyer, Wilbur Shaw, Mauri Rose, Bobby Unser, Johnny Rutherford e Dario Franchitti venceram três vezes.





