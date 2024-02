Peter Bayer (Racing Bulls) : Le succès fait beaucoup d'envieux

L'écurie que les fans de Formule 1 ont connue pendant des années sous le nom de Toro Rosso, puis d'AlphaTauri, se présentera à partir de 2024 sous le nom de Visa Cash App RB (VCARB). Pas facile à faire rouler sur la langue. Le Dr Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, appelle très justement les membres de la deuxième écurie de GP Red Bull, à côté de Red Bull Racing, les "Racing Bulls".

Ces Racing Bulls ne sont pas du goût de tout le monde. Ainsi, le CEO de McLaren Zak Brown s'en prend depuis des mois à la collaboration entre Red Bull Racing et les Racing Bulls. Le Californien de 52 ans reproche à Red Bull de posséder ainsi deux voix en Formule 1, "cela crée des conflits d'intérêts. Cela n'existe dans aucun autre sport".

Brown poursuit : "Nous travaillons désormais sous un plafond de coûts. La Fédération internationale des sports automobiles (FIA) doit veiller à ce que le travail soit totalement équitable. Si une entreprise possède deux écuries, cela peut compromettre l'intégrité du sport. Nous devons vraiment nous attaquer à ce problème".

Le Vorarlbergois Peter Bayer, âgé de 52 ans comme Zak Brown, reste très calme. Il a été engagé par Red Bull comme directeur commercial pour les Racing Bulls, tandis que le Français Laurent Mekies s'occupe des affaires sportives en tant que chef d'équipe.



Peter Bayer le sait : le succès fait beaucoup d'envieux. En tant qu'ancien secrétaire général de la FIA, il a vu ce qui se passe à Paris. "Les écuries sont surveillées de près. Bien sûr, Red Bull Racing et Visa Cash App RB coopèrent, mais cela reste dans le cadre de ce qui est autorisé, et le règlement est très précis à ce sujet".



Sous le nom d'AlphaTauri, l'écurie de Faenza a connu une première partie de saison difficile en 2023. L'équipe s'est retrouvée par moments à la dernière place de la coupe des constructeurs, "et si tu es à la traîne, cela n'intéresse personne dans la catégorie reine", explique Bayer. Mais ensuite, la deuxième équipe Red Bull a fait des progrès considérables et s'est finalement classée 8e au championnat du monde. La concurrence s'est alors mise à l'écoute.



En ce qui concerne la coopération entre Red Bull Racing et VCARB, les régulateurs de la FIA ont examiné de près les modèles Red Bull Racing RB20 et VCARB 01 pour la saison de GP 2024 et n'ont rien trouvé à redire.





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint