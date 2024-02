Peter Bayer (Racing Bulls): Il successo ha molti nemici

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, afferma che non è giusto che un'azienda come la Red Bull possieda due scuderie di GP. "Non succede in nessun altro sport". Peter Bayer, CEO di Visa Cash App RB, mantiene la calma.

La scuderia che gli appassionati di Formula 1 hanno conosciuto per anni come Toro Rosso e poi AlphaTauri gareggerà come Visa Cash App RB (VCARB) dal 2024. Non è una parola facile da pronunciare. Il dottor Marko, consulente di Red Bull per gli sport motoristici, chiama giustamente i membri della seconda scuderia Red Bull GP, insieme a Red Bull Racing, "Racing Bulls".

Questi Racing Bulls non piacciono a tutti. L'amministratore delegato della McLaren Zak Brown si è concentrato per mesi sulla collaborazione tra Red Bull Racing e i Racing Bulls. Il 52enne californiano critica il fatto che la Red Bull abbia due voci in Formula 1 in questo modo, "che crea conflitti di interesse. Non esiste nulla di simile in nessun altro sport".

Brown continua: "Ora stiamo lavorando sotto un tetto di costi. La FIA deve assicurarsi che si lavori in modo del tutto equo. Se una società possiede due squadre da corsa, ciò può compromettere l'integrità dello sport. Dobbiamo davvero affrontare questo problema".

Peter Bayer, del Vorarlberg, che come Zak Brown ha 52 anni, mantiene la calma. È stato assunto dalla Red Bull come amministratore delegato della Racing Bulls, mentre il francese Laurent Mekies si occupa delle questioni sportive come Team Principal.



Peter Bayer sa che il successo ha molti nemici. In qualità di ex Segretario Generale della FIA, ha sperimentato cosa succede a Parigi. "Le scuderie sono sotto stretto controllo. Naturalmente, Red Bull Racing e Visa Cash App RB stanno collaborando, ma entro i limiti di ciò che è consentito, e i regolamenti sono molto precisi".



Con il nome di AlphaTauri, la scuderia faentina ha avuto una prima parte difficile della stagione 2023. A volte la squadra si è trovata all'ultimo posto nella Coppa Costruttori, "e se sei indietro, nessuno nella classe regina se ne preoccupa", dice Bayer. Ma poi il secondo team Red Bull ha fatto notevoli progressi, arrivando all'8° posto in campionato. Questo ha fatto sì che la concorrenza si sia accorta di ciò che stava accadendo".



Per quanto riguarda la collaborazione tra Red Bull Racing e VCARB, i responsabili della FIA hanno esaminato da vicino i modelli Red Bull Racing RB20 e VCARB 01 per la stagione 2024 del GP e non hanno trovato nulla da ridire.





