Peter Bayer (Racing Bulls): O sucesso tem muitos invejosos

A equipa de corridas que os fãs da Fórmula 1 conheceram durante anos como Toro Rosso e depois como AlphaTauri vai competir como Visa Cash App RB (VCARB) a partir de 2024. Não é fácil de dizer. O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Marko, chama aos membros da segunda equipa de corrida da Red Bull GP, juntamente com a Red Bull Racing, os "Racing Bulls".

Estes Racing Bulls não são do agrado de todos. O Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, tem vindo a centrar-se na colaboração entre a Red Bull Racing e os Racing Bulls desde há meses. O californiano de 52 anos critica o facto de a Red Bull ter duas vozes na Fórmula 1 desta forma, "o que cria conflitos de interesse. Não há nada como isto em nenhum outro desporto".

Brown continua: "Estamos agora a trabalhar sob um limite de custos. A FIA deve garantir que trabalhamos de forma totalmente justa. Se uma empresa for proprietária de duas equipas de corrida, isso pode comprometer a integridade do desporto. Precisamos realmente de resolver este problema".

Peter Bayer, de Vorarlberg, que, tal como Zak Brown, tem 52 anos, mantém-se calmo. Foi contratado pela Red Bull como Diretor-Geral da Racing Bulls, enquanto o francês Laurent Mekies se ocupa das questões desportivas como Chefe de Equipa.



Peter Bayer sabe que o sucesso tem muitos invejosos. Na qualidade de antigo Secretário-Geral da FIA, ele conhece bem o que se passa em Paris. "As equipas de corrida estão sob um escrutínio apertado. Claro que a Red Bull Racing e a Visa Cash App RB estão a cooperar, mas dentro dos limites do que é permitido, e os regulamentos são muito precisos."



Sob o nome AlphaTauri, a equipa de corrida de Faenza teve uma primeira parte difícil da temporada de 2023. Por vezes, a equipa ficou em último lugar na Taça dos Construtores, "e se estivermos atrás, ninguém na categoria rainha se importa", diz Bayer. Mas depois a segunda equipa da Red Bull fez progressos consideráveis, acabando por terminar em 8º lugar no campeonato. Isso fez com que a concorrência se sentasse e prestasse atenção.



No que diz respeito à cooperação entre a Red Bull Racing e a VCARB, os responsáveis pelas regras da FIA analisaram de perto os modelos Red Bull Racing RB20 e VCARB 01 para a época do GP de 2024 e não houve nada a criticar.





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint