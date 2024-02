David Coulthard: Así se prepara Verstappen para 2024

David Coulthard desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de Red Bull Racing: El escocés, que ahora tiene 52 años, allanó el camino para que el cerebro de la ingeniería Adrian Newey se uniera a RBR, y Coulthard fue el primer piloto de la joven escudería en subir a un podio, terminando tercero tras el Gran Premio de Mónaco de 2006, apropiadamente vestido con una capa de Superman (RBR estaba promocionando la nueva película de Superman en ese momento).

Coulthard, subcampeón del mundo en 2001 por detrás de Michael Schumacher y tercero en la general en 1995, 1997, 1998 y 2000, no tiene que explicar a nadie lo que mueve al equipo Red Bull Racing. En la actualidad, sigue estrechamente vinculado a la escudería y se sienta con regularidad en los bólidos de GP para realizar pruebas de conducción.

El 13 veces ganador de un GP participó en la presentación del nuevo Red Bull Racing RB20 para la temporada 2024. En la página web oficial de la Fórmula 1, Coulthard valora así las posibilidades de Max Verstappen, Sergio Pérez y Red Bull Racing: "No hubo sorpresas desagradables durante la primera prueba funcional en Silverstone. Según tengo entendido, los técnicos están muy satisfechos con los datos obtenidos; estamos hablando de valores básicos en términos de refrigeración y tecnología de sensores. Por lo tanto, Red Bull Racing parece estar en una buena posición".



"Por supuesto, nadie puede comprar nada por eso. Pero al menos es tranquilizador. Sólo sabremos lo que pasa realmente en la última sesión de entrenamientos del GP de Bahréin y luego en la carrera."



"Al mismo tiempo, no debemos olvidar que se trata de la primera versión del coche de 2024. Las piezas Evo se montarán en el coche durante las pruebas y luego de nuevo para el primer fin de semana de GP. Y todas estas piezas harán que el coche sea más rápido. El equilibrio de fuerzas entre los equipos cambiará constantemente".



¿Qué espera Coulthard, 246 veces participante en GP, de la temporada 2024? "Seré sincero, obviamente tampoco tengo una bola de cristal. Ferrari tenía un coche rápido en clasificación el año pasado, pero no pudieron mantener esa velocidad en carrera. Han estado trabajando en ello y será emocionante ver qué efecto tiene".



"McLaren y Mercedes han hecho progresos significativos a lo largo de la temporada. También tengo curiosidad por ver si esta tendencia continuará".





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint