David Coulthard : voici comment Verstappen est équipé pour 2024

David Coulthard a joué un rôle essentiel dans le développement de Red Bull Racing : L'Écossais, aujourd'hui âgé de 52 ans, a posé les jalons de l'engagement du super cerveau technique Adrian Newey chez RBR, et Coulthard a été le premier pilote de la jeune écurie à monter sur un podium, en troisième position après le Grand Prix de Monaco 2006, avec, comme il se doit, une cape de Superman (RBR faisait alors de la publicité pour le nouveau film de Superman).

Coulthard, deuxième au championnat du monde en 2001 derrière Michael Schumacher et troisième au classement général en 1995, 1997, 1998 et 2000, n'a pas besoin d'expliquer le fonctionnement de l'écurie Red Bull Racing. Aujourd'hui encore, il est très proche de l'équipe et prend régulièrement place dans des voitures de course GP pour des essais.

Le treize fois vainqueur de GP a participé à la présentation de la nouvelle Red Bull Racing RB20 pour la saison 2024. Sur le site officiel de la Formule 1, Coulthard évalue ainsi les chances de Max Verstappen, Sergio Pérez et Red Bull Racing : "Lors du premier test fonctionnel à Silverstone, nous n'avons pas eu de mauvaise surprise. D'après ce que j'ai compris, les techniciens sont très satisfaits des données obtenues, nous parlons ici de valeurs de base en matière de refroidissement et de capteurs. De ce point de vue, Red Bull Racing semble être bien placé".



"Certes, personne ne peut acheter quoi que ce soit pour cela. Mais c'est tout de même rassurant. On ne saura ce qu'il en est vraiment que lors des essais finaux du GP de Bahreïn et ensuite en course".



"En même temps, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la première version de la voiture 2024. Des pièces Evo seront montées sur la voiture dès les essais, puis lors du premier week-end de GP. Et toutes ces pièces rendront la voiture plus rapide. Le rapport de force entre les équipes va constamment changer".



Qu'attend Coulthard, qui a participé 246 fois à des GP, de la saison 2024 ? "Je vais être honnête, je n'ai évidemment pas non plus de boule de cristal. L'année dernière, Ferrari avait une voiture rapide en qualifications, mais ils n'ont pas pu conserver cette vitesse pour la course. Ils ont travaillé sur ce point et il sera intéressant de voir l'impact que cela aura".



"McLaren et Mercedes ont réalisé des progrès marquants au cours de la saison. Ici aussi, je suis curieux de savoir si cette tendance va se poursuivre".





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint