David Coulthard: Ecco come si prepara Verstappen per il 2024

David Coulthard è stato determinante nello sviluppo della Red Bull Racing: L'ormai 52enne scozzese ha spianato la strada all'ingresso di Adrian Newey, mente ingegneristica della RBR, e Coulthard è stato il primo pilota della giovane scuderia a salire su un podio, arrivando terzo al Gran Premio di Monaco del 2006, indossando opportunamente un mantello da Superman (in quel periodo la RBR stava promuovendo il nuovo film di Superman).

Coulthard, secondo classificato nel Campionato del Mondo 2001 dietro a Michael Schumacher e terzo in classifica generale nel 1995, 1997, 1998 e 2000, non deve spiegare a nessuno cosa fa funzionare il team Red Bull Racing. Ancora oggi è strettamente legato al team e siede regolarmente sulle auto da corsa GP per i demo drive.

Il 13 volte vincitore di GP ha partecipato alla presentazione della nuova Red Bull Racing RB20 per la stagione 2024. Sul sito ufficiale della Formula 1, Coulthard valuta così le possibilità di Max Verstappen, Sergio Pérez e della Red Bull Racing: "Non ci sono state spiacevoli sorprese durante il primo test funzionale a Silverstone. A quanto mi risulta, i tecnici sono molto soddisfatti dei dati ottenuti; stiamo parlando di valori di base in termini di raffreddamento e tecnologia dei sensori. La Red Bull Racing sembra quindi essere in una buona posizione".



"Naturalmente, nessuno può comprare nulla per questo. Ma almeno è rassicurante. Scopriremo cosa sta succedendo davvero solo nell'ultima sessione di prove del GP del Bahrein e poi in gara".



"Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che questa è la prima versione della vettura 2024. Le parti Evo saranno montate sulla vettura durante i test e poi di nuovo per il primo weekend del GP. E tutte queste parti renderanno la vettura più veloce. Il rapporto di forza tra le squadre si sposterà costantemente".



Cosa si aspetta Coulthard, 246 volte partecipante al GP, dalla stagione 2024? "Sarò onesto, anch'io ovviamente non ho la sfera di cristallo. L'anno scorso la Ferrari aveva una macchina veloce in qualifica, ma non riusciva a mantenere quella velocità in gara. Hanno lavorato su questo aspetto e sarà emozionante vedere l'effetto che avrà".



"La McLaren e la Mercedes hanno compiuto progressi significativi nel corso della stagione. Sono curioso di vedere se questa tendenza continuerà".





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint