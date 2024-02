David Coulthard: É assim que Verstappen está preparado para 2024

David Coulthard foi fundamental para o desenvolvimento da Red Bull Racing: O escocês, agora com 52 anos, abriu caminho para que o génio da engenharia Adrian Newey se juntasse à RBR e Coulthard foi o primeiro piloto da jovem equipa a subir a um pódio, terminando em terceiro lugar no Grande Prémio do Mónaco de 2006, usando uma capa do Super-Homem (a RBR estava a promover o novo filme do Super-Homem na altura).

Coulthard, segundo classificado no Campeonato do Mundo de 2001 atrás de Michael Schumacher e terceiro na geral em 1995, 1997, 1998 e 2000, não tem de explicar a ninguém o que faz a equipa Red Bull Racing funcionar. Ainda hoje está intimamente ligado à equipa e senta-se regularmente nos carros de corrida de GP para fazer demonstrações.

O 13 vezes vencedor de GPs participou na apresentação do novo Red Bull Racing RB20 para a época de 2024. No site oficial da Fórmula 1, Coulthard avalia as hipóteses de Max Verstappen, Sergio Pérez e da Red Bull Racing da seguinte forma: "Não houve surpresas desagradáveis durante o primeiro teste funcional em Silverstone. Pelo que sei, os técnicos estão muito satisfeitos com os dados obtidos; estamos a falar de valores básicos em termos de arrefecimento e tecnologia de sensores. A Red Bull Racing parece, portanto, estar numa boa posição."



"Claro que ninguém pode comprar nada por isso. Mas pelo menos é tranquilizador. Só vamos descobrir o que realmente se passa na última sessão de treinos para o GP do Bahrain e depois na corrida."



"Ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que esta é a primeira versão do carro de 2024. As peças Evo serão instaladas no carro durante os testes e depois novamente no primeiro fim de semana de GP. E todas estas peças tornarão o carro mais rápido. O equilíbrio de forças entre as equipas vai mudar constantemente".



O que é que Coulthard, que já participou 246 vezes num GP, espera da época de 2024? "Vou ser honesto, obviamente também não tenho uma bola de cristal. A Ferrari tinha um carro rápido na qualificação do ano passado, mas não conseguiu manter essa velocidade na corrida. Têm estado a trabalhar nisso e vai ser emocionante ver o efeito que isso terá."



"A McLaren e a Mercedes fizeram progressos significativos ao longo da época. Também estou curioso para ver se essa tendência vai continuar."





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint