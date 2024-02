Tormenta de arena en Bahréin: cuando nada funciona en la prueba

Los bólidos modernos de Fórmula 1 reaccionan sensiblemente al viento: al final de una recta, el viento en contra aumenta la carga aerodinámica, pero también reduce la velocidad punta. Un viento de cola hace que el coche sea ligero, lo que requiere mucho tacto al frenar. A los coches no les gusta nada el viento de costado. Algunos coches son más susceptibles al viento que otros.

Resulta especialmente complicado cuando el viento es racheado, como suele ocurrir en el Circuito Internacional de Bahréin. O cuando cambia de dirección en poco tiempo, lo que también dificulta la puesta a punto del coche.

Y con el viento viene la arena en Bahréin.

Durante las pruebas de invierno de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, no es raro ver a simple vista cómo los coches se arremolinan arrastrando arena sobre la pista, especialmente el primer día. Pero, ¿hasta qué punto es un problema la arena?



Durante los tres días de pruebas en el BIC, experimentamos varias veces cómo el viento no sólo cambia, sino que también se levanta significativamente entre medias. Como resultado, se puede depositar una fina capa de arena en el asfalto rugoso, que las ruedas traseras de los coches de carreras sacan de la línea de carrera.



Desde 2004 se celebra el Gran Premio de Bahréin, la primera carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Oriente Próximo. En Sakhir (cuyo nombre significa "la que gana corazones"), la arena puede convertirse en un verdadero problema.



Los arquitectos de los circuitos se ven impotentes ante la Madre Naturaleza. Sobre todo porque el circuito está situado en medio del desierto y el viento constante abanica -o azota- constantemente la arena sobre la pista de carreras. Nadie ha olvidado lo que ocurrió en Bahréin en febrero de 2009, cuando una tormenta de arena paralizó las pruebas invernales.



Básicamente, el problema de la arena es mayor aquí que en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, o en el rápido circuito urbano de Jeddah, en Arabia Saudí, porque esos trazados están más protegidos del viento y se encuentran junto al mar.



El BIC, en cambio, está situado en el centro de la isla de Bahréin. Por eso se utilizan barredoras muy eficaces, que no sólo barren la arena, sino que también la aspiran de los poros del asfalto.



Los fabricantes de motores también han tomado precauciones, con filtros de aire especiales que han demostrado su eficacia en los rallies del desierto. Se ha demostrado en los últimos años: Si el motor de un coche de rally puede respirar con normalidad en el desierto, tampoco hay problema para una unidad de potencia de GP.



De hecho, en todos los años del GP de Bahrein, no hemos experimentado ni un solo fallo de motor que los especialistas hayan atribuido directamente a los efectos de la arena.



El viento como molestia forma parte de la vida cotidiana de la Fórmula 1.



La arena como asesina de motores, sin embargo, es un mito de la Fórmula 1.





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahrein





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint