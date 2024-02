Tempête de sable à Bahreïn : quand rien ne va plus lors des essais

Chaque fois que la Formule 1 se rend sur le circuit international de Bahreïn, le vent, qui change souvent de direction, est un sujet de préoccupation. Et avec le vent vient le sable. Parfois, le circuit ne fonctionne plus.

Les voitures de Formule 1 modernes sont sensibles au vent : à la fin d'une ligne droite, le vent de face augmente l'appui, mais diminue aussi la vitesse de pointe. Le vent arrière rend la voiture légère, ce qui exige un grand sens de la conduite lors du freinage. Les voitures n'aiment pas du tout le vent de côté. Certaines voitures sont plus sensibles au vent que d'autres.

Cela devient particulièrement délicat lorsque le vent souffle en rafales, comme c'est souvent le cas sur le circuit international de Bahreïn. Ou lorsqu'il change de direction en peu de temps, ce qui complique également le réglage de la voiture.

Et avec le vent vient le sable à Bahreïn.

Lors des essais hivernaux de Formule 1 sur le Circuit International de Bahreïn, il n'est pas rare de voir à l'œil nu les voitures soulever du sable sur la piste, surtout le premier jour. Mais quelle est l'ampleur réelle du problème du sable ?



Lors des trois jours d'essais sur le BIC, nous avons vu à plusieurs reprises le vent non seulement tourner, mais aussi augmenter considérablement en force entre-temps. Conséquence : une fine couche de sable peut se déposer sur l'asphalte rugueux et être emportée hors de la ligne idéale par les roues arrière des voitures de course.



Depuis 2004, nous avons un Grand Prix de Bahreïn, c'était la première course de championnat du monde de Formule 1 au Moyen-Orient. A Sakhir (dont le nom signifie "celui qui gagne les cœurs"), le sable peut devenir un véritable problème.



Les architectes de circuits sont impuissants face à Dame Nature. D'autant plus que le circuit se trouve en plein désert et que le vent constant y souffle sans cesse - ou fouette - le sable. Personne n'a oublié ce qui s'est passé à Bahreïn en février 2009, lorsqu'une tempête de sable a paralysé les essais hivernaux.



En principe, le problème du sable est plus important ici que sur le circuit de Yas Marina d'Abu Dhabi ou sur le rapide circuit routier de Djeddah en Arabie Saoudite, car ces pistes sont construites à l'abri du vent et se trouvent en bord de mer.



Le BIC, en revanche, est situé au milieu de l'île de Bahreïn. Des balayeuses très efficaces sont donc utilisées, qui ne se contentent pas de balayer le sable, mais l'aspirent des pores de l'asphalte.



Les fabricants de moteurs ont également pris leurs précautions, avec des filtres à air spéciaux qui ont fait leurs preuves lors des rallyes dans le désert. Cela a été prouvé au cours des dernières années : Si le moteur d'une voiture de rallye peut respirer normalement dans le désert, ce n'est pas un problème pour un moteur de GP.



En fait, depuis toutes ces années de GP de Bahreïn, nous n'avons jamais vu une seule panne de moteur directement imputée par les spécialistes à l'action du sable.



Le vent comme nuisance, c'est le quotidien de la Formule 1.



Mais le sable comme tueur de moteurs, c'est un mythe de la Formule 1.





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint