Tempesta di sabbia in Bahrain: quando nulla funziona al test

Le moderne auto da corsa di Formula 1 reagiscono in modo sensibile al vento: alla fine di un rettilineo, un vento contrario aumenta la deportanza ma riduce anche la velocità massima. Un vento in coda rende l'auto leggera, il che richiede una grande sensibilità in frenata. Le auto non amano affatto il vento laterale. Alcune auto sono più sensibili al vento di altre.

Diventa particolarmente difficile quando il vento è rafficato, come spesso accade sul Bahrain International Circuit. O quando cambia direzione in un breve lasso di tempo, rendendo difficile la messa a punto della vettura.

E con il vento arriva anche la sabbia in Bahrain.

Durante i test invernali di Formula 1 sul Circuito Internazionale del Bahrein, non è raro vedere a occhio nudo le auto che soffiano sabbia sulla pista, soprattutto il primo giorno. Ma quanto è grande il problema della sabbia?



Durante i tre giorni di test drive sul BIC, abbiamo sperimentato più volte come il vento non solo si sposti, ma aumenti anche in modo significativo. Di conseguenza, sull'asfalto ruvido può depositarsi un sottile strato di sabbia, trascinato fuori dalla linea di gara dalle ruote posteriori delle auto da corsa.



Dal 2004 si svolge il Gran Premio del Bahrain, la prima gara del campionato mondiale di Formula 1 in Medio Oriente. A Sakhir (il nome sta per "colui che conquista i cuori"), la sabbia può diventare un vero problema.



Gli architetti degli autodromi sono impotenti di fronte a Madre Natura. Soprattutto perché il circuito si trova nel bel mezzo del deserto e il vento costante soffia - o frusta - la sabbia sulla pista. Nessuno ha dimenticato quello che è successo in Bahrain nel febbraio 2009, quando una tempesta di sabbia ha paralizzato i test invernali.



In sostanza, il problema della sabbia è maggiore qui che sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi o sul veloce circuito cittadino di Jeddah in Arabia Saudita, perché questi circuiti sono più riparati dal vento e si trovano in riva al mare.



Il BIC, invece, si trova al centro dell'isola di Bahrain. Per questo vengono utilizzate spazzatrici molto efficienti, che non solo spazzano via la sabbia, ma la aspirano anche dai pori dell'asfalto.



Anche i produttori di motori hanno preso delle precauzioni, con filtri dell'aria speciali che hanno dimostrato la loro validità nei rally nel deserto. È stato dimostrato negli ultimi anni: Se il motore di un'auto da rally può respirare normalmente nel deserto, allora non c'è alcun problema nemmeno per una power unit da GP.



In effetti, in tutti gli anni del GP del Bahrain, non abbiamo avuto un solo guasto al motore che sia stato direttamente attribuito dagli specialisti agli effetti della sabbia.



Il vento come fastidio fa parte della quotidianità della Formula 1. La sabbia come killer del motore, invece, è un problema che non può essere risolto.



La sabbia come killer del motore, invece, è un mito della Formula 1.





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint