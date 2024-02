Tempestade de areia no Bahrein: quando nada funciona na prova

Os carros de corrida de Fórmula 1 modernos reagem de forma sensível ao vento: no final de uma reta, um vento de frente aumenta a força descendente, mas também reduz a velocidade máxima. Um vento de cauda torna o carro leve, o que requer muita sensibilidade na travagem. Os carros não gostam nada de vento lateral. Alguns carros são mais susceptíveis ao vento do que outros.

Torna-se particularmente complicado quando o vento é forte, como acontece frequentemente no Circuito Internacional do Bahrain. Ou quando muda de direção num curto espaço de tempo, o que também dificulta o acerto do carro.

E com o vento vem a areia no Bahrein.

Durante os testes de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, não é raro ver a olho nu os carros a rodopiarem areia para a pista, especialmente no primeiro dia. Mas qual é, de facto, a dimensão do problema da areia?



Durante os três dias de testes no BIC, verificámos várias vezes que o vento não só muda, como também aumenta significativamente no meio. Como resultado, uma fina camada de areia pode depositar-se no asfalto áspero, sendo arrastada para fora da linha de corrida pelas rodas traseiras dos carros de corrida.



Temos um Grande Prémio do Bahrain desde 2004, a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no Médio Oriente. Em Sakhir (o nome significa "aquele que conquista corações"), a areia pode tornar-se um verdadeiro problema.



Os arquitectos das pistas de corrida são impotentes face à Mãe Natureza. Especialmente porque o circuito se situa no meio do deserto e o vento constante lança - ou chicoteia - areia para a pista de corrida. Ninguém se esqueceu do que aconteceu no Bahrain em fevereiro de 2009, quando uma tempestade de areia paralisou os testes de inverno.



Basicamente, o problema da areia é maior aqui do que no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, ou no rápido circuito de rua de Jeddah, na Arábia Saudita, porque essas pistas estão mais protegidas do vento e situam-se junto ao mar.



O BIC, por outro lado, está localizado no centro da ilha do Barém. Por conseguinte, são utilizadas varredoras altamente eficientes, que não só varrem a areia, como também a sugam dos poros do alcatrão.



Os fabricantes de motores também tomaram precauções - com filtros de ar especiais que provaram o seu valor em ralis no deserto. Nos últimos anos, isso ficou provado: Se o motor de um carro de rali consegue respirar normalmente no deserto, então também não há problema para uma unidade de potência de GP.



De facto, em todos os anos do GP do Bahrain, não tivemos uma única falha de motor que tenha sido diretamente atribuída pelos especialistas aos efeitos da areia.



O vento como incómodo faz parte da vida quotidiana da Fórmula 1.



No entanto, a areia como um assassino de motores é um mito da Fórmula 1.





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint