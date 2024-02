Test de Bahréin: piloto titular enfermo, ¿quién le sustituirá?

En febrero de 2023, el piloto de Aston Martin Lance Stroll no pudo realizar un test en Bahréin porque sufrió una fractura de huesos en la mano tras caerse de su moto de carreras. ¿Quién sustituiría hoy a los pilotos titulares?

En 2023, el canadiense Lance Stroll vivió la prueba de Bahréin como espectador: sufrió fracturas en ambas muñecas tras caerse de su moto de carreras. El brasileño Felipe Drugovich se subió a su nuevo Aston Martin.

Poco antes del inicio de las pruebas invernales de 2024, echamos un vistazo a quiénes sustituirían a los 20 pilotos titulares de la categoría reina en caso de que alguno de ellos no estuviera en condiciones de pilotar.

Red Bull Racing

Liam Lawson figura como reserva. El neozelandés de 22 años hizo un excelente trabajo como sustituto de Daniel Ricciardo en AlphaTauri en 2023.

Mercedes-Benz

El sustituto de Lewis Hamilton y George Russell es Mick Schumacher o Frederik Vesti. Ambos han sido nombrados pilotos reserva.



Ferrari

Si Charles Leclerc o Carlos Sainz no pueden pilotar en 2024, podrían ser el italiano Antonio Giovinazzi, el israelí de origen ruso Robert Shwartzman o el inglés Oliver Bearman.



Aston Martin

El brasileño Felipe Drugovich, campeón de Fórmula 2 en 2022, vuelve a ser alineado como piloto reserva.



McLaren

La tradicional escudería inglesa ha postulado al piloto de IndyCar Pato O'Ward y al japonés Ryo Hirakawa como pilotos reserva.



Alpine

El australiano Jack Doohan será el piloto reserva de Pierre Gasly y Esteban Ocon en 2023.



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

El piloto reserva de Red Bull Racing Liam Lawson también está disponible aquí si Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda están ausentes.



Stake F1 (Sauber)

El campeón de Fórmula 2 Théo Pourchaire, del programa junior de Sauber, está en reserva. Zane Maloney también figura como reserva.



Williams

El tercer equipo de GP más antiguo aún no ha nombrado a un piloto reserva.



Haas

Como en años anteriores, Pietro Fittipaldi ocupará su lugar si un piloto de Haas no puede competir. El junior de Ferrari Oliver Bearman también es una posibilidad.





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint