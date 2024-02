Test de Bahreïn : le pilote titulaire malade, qui le remplace ?

En 2023, le Canadien Lance Stroll a vécu les essais de Bahreïn en spectateur : il s'était fracturé les deux poignets en tombant de son vélo de course. C'est le Brésilien Felipe Drugovich qui a grimpé dans sa nouvelle Aston Martin.

Peu avant le début des essais hivernaux 2024, nous avons regardé qui remplacerait les 20 pilotes titulaires de la catégorie reine si l'un d'entre eux n'était pas opérationnel.

Red Bull Racing

Liam Lawson est cité comme réserviste. Le Néo-Zélandais de 22 ans a fait un excellent travail en 2023 en remplaçant Daniel Ricciardo chez AlphaTauri.

Mercedes-Benz

Le remplaçant de Lewis Hamilton et de George Russell s'appelle Mick Schumacher ou Frederik Vesti. Les deux sont cités comme pilotes de réserve.



Ferrari

Si Charles Leclerc ou Carlos Sainz n'étaient pas opérationnels en 2024, l'Italien Antonio Giovinazzi, l'Israélien né en Russie Robert Shwartzman ou l'Anglais Oliver Bearman pourraient être engagés.



Aston Martin

Le Brésilien Felipe Drugovich, champion de Formule 2 en 2022, est à nouveau aligné comme pilote de réserve.



McLaren

L'écurie traditionnelle anglaise a désigné le pilote d'IndyCar Pato O'Ward et le Japonais Ryo Hirakawa comme pilotes de réserve.



Alpine

L'Australien Jack Doohan sera le réserviste de Pierre Gasly et Esteban Ocon, comme en 2023.



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Le pilote de réserve de Red Bull Racing, Liam Lawson, est là aussi prêt à intervenir en cas d'absence de Daniel Ricciardo ou Yuki Tsunoda.



Stake F1 (Sauber)

Le champion de Formule 2 Théo Pourchaire, issu de la promotion de la relève de Sauber, est prêt. Zane Maloney est également mentionné comme réserviste.



Williams

La troisième plus ancienne écurie de GP n'a pas encore nommé de réserviste.



Haas

Comme les années précédentes, Pietro Fittipaldi interviendrait si un pilote Haas ne pouvait pas prendre le départ. Il est également possible que le junior Ferrari Oliver Bearman soit engagé.





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint