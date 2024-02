Test in Bahrain: malato il pilota titolare, chi lo sostituirà?

Nel febbraio 2023, il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll non ha potuto effettuare i test in Bahrain perché ha riportato la frattura delle ossa della mano dopo essere caduto dalla sua moto da corsa. Chi sostituirebbe oggi i piloti titolari?

Nel 2023, il canadese Lance Stroll ha vissuto i test in Bahrain da spettatore: ha riportato fratture a entrambi i polsi dopo essere caduto dalla sua moto da corsa. Il brasiliano Felipe Drugovich è salito sulla sua nuova Aston Martin.

Poco prima dell'inizio dei test invernali del 2024, abbiamo dato un'occhiata a chi avrebbe sostituito i 20 piloti regolari della classe regina nel caso in cui uno di loro non fosse stato in grado di guidare.

Red Bull Racing

Liam Lawson è stato nominato come riserva. Il 22enne neozelandese ha fatto un ottimo lavoro come sostituto di Daniel Ricciardo ad AlphaTauri nel 2023.

Mercedes-Benz

I sostituti di Lewis Hamilton e George Russell sono Mick Schumacher o Frederik Vesti. Entrambi sono stati nominati piloti di riserva.



Ferrari

Se Charles Leclerc o Carlos Sainz non potranno guidare nel 2024, potrebbero essere utilizzati: l'italiano Antonio Giovinazzi, l'israeliano di origine russa Robert Shwartzman o l'inglese Oliver Bearman.



Aston Martin

Il brasiliano Felipe Drugovich, campione di Formula 2 nel 2022, è nuovamente schierato come pilota di riserva.



McLaren

La tradizionale scuderia inglese ha nominato il pilota IndyCar Pato O'Ward e il giapponese Ryo Hirakawa come piloti di riserva.



Alpine

L'australiano Jack Doohan sarà il pilota di riserva di Pierre Gasly ed Esteban Ocon nel 2023.



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Il pilota di riserva della Red Bull Racing Liam Lawson è disponibile anche qui in caso di assenza di Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda.



Palo F1 (Sauber)

Il campione di Formula 2 Théo Pourchaire del programma junior della Sauber è disponibile. Anche Zane Maloney è stato nominato come riserva.



Williams

La terza scuderia più antica non ha ancora nominato un pilota di riserva.



Haas

Come negli anni precedenti, Pietro Fittipaldi subentrerà nel caso in cui un pilota della Haas non possa gareggiare. Anche il giovane della Ferrari Oliver Bearman è una possibilità.





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint