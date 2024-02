Teste no Bahrein: o piloto habitual está doente, quem o substitui?

Em 2023, o canadiano Lance Stroll viveu o teste do Bahrain como espetador: sofreu fracturas em ambos os pulsos depois de cair da sua bicicleta de corrida. O brasileiro Felipe Drugovich subiu para o seu novo Aston Martin.

Pouco antes do início dos testes de inverno de 2024, analisámos quem poderia substituir os 20 pilotos regulares da categoria rainha, caso um deles não estivesse em condições de conduzir.

Red Bull Racing

Liam Lawson é nomeado como reserva. O neozelandês de 22 anos fez um excelente trabalho como substituto de Daniel Ricciardo na AlphaTauri em 2023.

Mercedes-Benz

Os substitutos de Lewis Hamilton e George Russell são Mick Schumacher ou Frederik Vesti. Ambos são nomeados como pilotos de reserva.



Ferrari

Se Charles Leclerc ou Carlos Sainz não puderem conduzir em 2024, poderão ser utilizados: o italiano Antonio Giovinazzi, o israelita de origem russa Robert Shwartzman ou o inglês Oliver Bearman.



Aston Martin

O brasileiro Felipe Drugovich, campeão de Fórmula 2 em 2022, é novamente escalado como piloto de reserva.



McLaren

A tradicional equipa inglesa de automobilismo nomeou o piloto da IndyCar Pato O'Ward e o japonês Ryo Hirakawa como pilotos de reserva.



Alpine

O australiano Jack Doohan será o piloto reserva de Pierre Gasly e Esteban Ocon em 2023.



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

O piloto de reserva da Red Bull Racing, Liam Lawson, também está disponível aqui se Daniel Ricciardo ou Yuki Tsunoda estiverem ausentes.



Stake F1 (Sauber)

O campeão de Fórmula 2 Théo Pourchaire, do programa júnior da Sauber, está à disposição. Zane Maloney é também nomeado como reserva.



Williams

A terceira mais antiga equipa de GP ainda não nomeou um piloto de reserva.



Haas

Tal como nos anos anteriores, Pietro Fittipaldi entrará em ação se um piloto da Haas não puder competir. Oliver Bearman, júnior da Ferrari, também é uma possibilidade.





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint