Test de Bahréin: trabajo aritmético, farol de neumáticos, diversión colorida

Las diez escuderías de Fórmula 1 sólo disponen de tres días para poner a punto sus nuevos bólidos de cara al inicio del campeonato del mundo, en el mismo circuito donde se realizan las pruebas, el Circuito Internacional de Bahréin.

Los ingenieros y pilotos sólo podrán aprender algo sobre la aerodinámica y los neumáticos de 2024 si la mecánica funciona a la perfección. En un primer momento, la atención se centrará en comparar los valores aerodinámicos del túnel de viento con los del circuito. Por lo tanto, esperamos hacer un uso extensivo de grandes parrillas de medición.

A menudo nos preguntan a qué se deben estas construcciones de rejilla de aspecto a veces extraño, así que nos complace explicarlo una vez más: las rejillas miden la presión y el flujo de aire en zonas críticas, por ejemplo en las turbulencias alrededor de las ruedas o en la entrada de los sidepods. Para ello, las rejillas están equipadas con los llamados tubos de Pitot.

El tubo debe su nombre al francés Henri de Pitot (1695-1771), ingeniero hidráulico y matemático de formación. Le fascinaban las corrientes de ríos y canales. Antes se suponía que la velocidad de flujo de una masa de agua aumentaba con la profundidad. Henri de Pitot inventó un dispositivo para medir esta velocidad: el sencillo e ingenioso dispositivo se llama tubo de Pitot en su honor, un tubo recto o en forma de L abierto por un extremo para medir la presión total de líquidos o gases, en nuestro caso el aire. Se utiliza sobre todo en aviones y helicópteros para medir la velocidad, pero también en los coches de carreras de Fórmula 1.



También forma parte integrante de la pequeña prueba ABC: FloViz. FloViz es la abreviatura de "visualización de flujo". El uso de esta pasta es relativamente nuevo en la Fórmula 1: McLaren la utilizó en público por primera vez en la pista de pruebas en 2010. Ya se había utilizado en los túneles de viento durante algún tiempo. ¿Por qué el debut tardío en la pista de pruebas? Porque no sólo sus propios técnicos ven el patrón de flujo, sino también los ojos suspicaces de la competencia.



La pasta debe ser lo suficientemente fluida para que sea fácil de aplicar y no gotee. Pero también debe endurecerse lo suficiente como para no quedar completamente emborronada por el flujo de aire. Los ingenieros lo saben: Por muy sofisticados que sean los programas CFD, por muy avanzado que sea el túnel de viento, nada puede sustituir el trabajo en la pista.



El procedimiento es siempre el mismo: una determinada parte aerodinámica, digamos un alerón delantero, se embadurna con la pasta. El piloto da una vuelta. El color se extiende según el flujo y se seca. En boxes, los especialistas pueden comprobar si el color es el que habían imaginado. No siempre tiene que ser verde. El Williams de Nicholas Latifi tenía un aspecto bastante salvaje hace dos años en España, con mucha pintura amarilla.



Los tiempos deben tomarse con cautela, y no sólo por los diferentes programas: como regla general, 10 kilos de combustible pueden suponer una diferencia de tres décimas de segundo en la pista. Ningún equipo sabe exactamente cuánto combustible utilizan sus rivales.



También distorsiona: por supuesto, los socios del motor no liberan toda la potencia para una prueba.



Y luego, por supuesto, están los diferentes tipos de neumáticos en diferentes momentos del día.



En cuanto a los neumáticos para la prueba de Bahréin, Pirelli dispone de cinco compuestos de seco en Bahréin:



C1: Compuesto duro sin soportes, marcado en blanco

C2: Segundo compuesto más duro, con soportes, marcado en blanco

C3: Compuesto semiduro, con soportes, marcado en amarillo

C4: Compuesto blando, con soportes, marcado en rojo

C5: Compuesto más blando, sin soportes, marcado en rojo



Las escuderías reciben un total de 35 juegos de neumáticos de seco para las pruebas. Proceden de forma diferente en cuanto al número de compuestos deseados. Mercedes fue la escudería que más neumáticos semiduros recibió (25), mientras que McLaren y Alpine no utilizaron en absoluto rodillos Pirelli blandos.



Sólo por esta razón, los tiempos de las pruebas en Bahrein no proporcionarán una imagen clara del equilibrio de fuerzas. Lo que realmente importa en términos de velocidad sólo saldría a la luz con una carga de combustible casi idéntica y los mismos neumáticos a plena potencia del motor a la misma hora, y eso sólo ocurrirá en la última sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Bahréin.



Juegos de neumáticos para la prueba de Bahrein 2024

Red Bull Racing

C1: 6

C2: 5

C3: 20

C4: 4

C5: 0



Mercedes

C1: 2

C2: 2

C3: 25

C4: 4

C5: 2



Ferrari

C1: 4

C2: 4

C3: 10

C4: 6

C5: 2



McLaren

C1: 7

C2: 6

C3: 22

C4: 0

C5: 0



Aston Martin

C1: 6

C2: 4

C3: 23

C4: 2

C5: 0



Alpino

C1: 11

C2: 4

C3: 20

C4: 0

C5: 0



Williams

C1: 5

C2: 9

C3: 15

C4: 4

C5: 2



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

C1: 4

C2: 4

C3: 21

C4: 6

C5: 0



Stake F1 (Sauber)

C1: 6

C2: 9

C3: 16

C4: 2

C5: 2



Haas

C1: 4

C2: 8

C3: 19

C4: 4

C5: 0





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint