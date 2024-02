Test de Bahreïn : calcul, bluff des pneus, plaisir des couleurs

Les dix écuries de Formule 1 n'ont que trois jours pour préparer leurs nouvelles voitures de course pour le début du championnat du monde - sur le même circuit que celui où se déroulent les essais, le circuit international de Bahreïn.

Ce n'est que si la mécanique fonctionne sans problème que les techniciens et les pilotes pourront apprendre quelque chose sur l'aérodynamique et les pneus 2024. Dans un premier temps, il s'agira de comparer les valeurs aéro de la soufflerie avec celles de la piste. Nous nous attendons donc à une utilisation abondante de grandes grilles de mesure.

On nous demande souvent ce qu'il en est de ces grilles à l'aspect parfois bizarre, alors nous nous faisons un plaisir de l'expliquer à nouveau : les grilles mesurent la pression de l'air et les flux d'air dans des zones critiques, par exemple dans les turbulences autour des roues ou à l'entrée des caissons latéraux. Pour ce faire, les grilles sont équipées de ce que l'on appelle des tubes de Pitot.

Ce tube porte le nom du Français Henri de Pitot (1695-1771), un ingénieur hydraulique, mathématicien de formation. Il était fasciné par les courants dans les rivières et les canaux. Auparavant, on pensait que la vitesse d'écoulement d'un cours d'eau augmentait avec la profondeur. Henri de Pitot a inventé un appareil pour mesurer cette vitesse - le dispositif simple et ingénieux s'appelle en son honneur le tube de Pitot, un tube droit ou en forme de L, ouvert à une extrémité, pour mesurer la pression totale des liquides ou des gaz, dans notre cas l'air. Il sert principalement à mesurer la vitesse des avions et des hélicoptères, mais aussi des voitures de course de Formule 1.



Autre élément incontournable du petit ABC des tests : FloViz. FloViz est l'abréviation de "flow visualization" (visualisation de flux). L'utilisation de cette pâte est relativement récente en Formule 1 : McLaren l'a utilisée pour la première fois en public sur la piste d'essai en 2010. Les souffleries l'utilisaient déjà depuis plus longtemps. Pourquoi ce début tardif sur la piste d'essai ? Parce que non seulement les propres techniciens voient l'évolution de l'écoulement, mais aussi les yeux d'Argus de la concurrence.



La pâte doit être suffisamment fluide pour s'appliquer facilement et ne pas goutter. Mais elle doit aussi être suffisamment durcissante pour ne pas être complètement éliminée par le flux d'air. Les ingénieurs le savent : Les programmes CFD ont beau être sophistiqués, la soufflerie à la pointe de la technologie, rien ne remplace le travail sur la piste.



La procédure est toujours la même : une certaine pièce aérodynamique, disons un aileron avant, est enduite de pâte. Le pilote effectue un tour de piste. La peinture s'étale selon les contraintes de l'écoulement et sèche. Au stand, les spécialistes peuvent alors vérifier si l'évolution est conforme à ce qu'ils avaient imaginé. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours vert. Assez sauvage, la Williams de Nicholas Latifi paraissait il y a deux ans en Espagne - avec beaucoup de peinture jaune.



Les temps doivent être considérés avec prudence, et pas seulement en raison des différents programmes : en règle générale, 10 kilos de carburant représentent une différence de trois dixièmes de seconde sur la piste. Aucune équipe ne sait exactement avec quelle charge de carburant ses adversaires roulent.



Autre facteur de distorsion : il est évident que les partenaires moteur ne donnent pas leur pleine puissance pour un test.



Et puis il y a bien sûr les différents types de pneus à différents moments de la journée.



En ce qui concerne les pneus pour le test de Bahreïn, Pirelli dispose de cinq mélanges secs à Bahreïn :



C1 : mélange dur sans parenthèses, marqué en blanc.

C2 : Deuxième mélange dur, avec crampons, marqué en blanc

C3 : Mélange mi-dur avec parenthèses, marqué en jaune

C4 : Mélange souple, avec parenthèses, marqué en rouge

C5 : Mélange le plus tendre, sans parenthèses, marqué en rouge.



Les écuries reçoivent au total 35 jeux de pneus secs pour les essais. Elles procèdent différemment en ce qui concerne le nombre de mélanges souhaités. Mercedes a fait préparer le plus grand nombre de pneus mi-durs (25), McLaren et Alpine renoncent complètement à l'utilisation de pneus tendres Pirelli.



Pour cette seule raison, les temps d'essais de Bahreïn ne permettront pas de se faire une idée claire du rapport de force. Ce n'est qu'avec une charge de carburant presque identique et des pneus identiques, à pleine puissance, que l'on pourrait savoir ce qu'il en est vraiment de la vitesse, et cela n'arrivera que lors des essais finaux du Grand Prix de Bahreïn.



Jeux de pneus pour les essais de Bahreïn 2024

Red Bull Racing

C1 : 6

C2 : 5

C3 : 20

C4 : 4

C5 : 0



Mercedes

C1 : 2

C2 : 2

C3 : 25

C4 : 4

C5 : 2



Ferrari

C1 : 4

C2 : 4

C3 : 10

C4 : 6

C5 : 2



McLaren

C1 : 7

C2 : 6

C3 : 22

C4 : 0

C5 : 0



Aston Martin

C1 : 6

C2 : 4

C3 : 23

C4 : 2

C5 : 0



Alpine

C1 : 11

C2 : 4

C3 : 20

C4 : 0

C5 : 0



Williams

C1 : 5

C2 : 9

C3 : 15

C4 : 4

C5 : 2



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

C1 : 4

C2 : 4

C3 : 21

C4 : 6

C5 : 0



Stake F1 (Sauber)

C1 : 6

C2 : 9

C3 : 16

C4 : 2

C5 : 2



Haas

C1 : 4

C2 : 8

C3 : 19

C4 : 4

C5 : 0





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. - 23.2. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint