Test in Bahrain: lavoro aritmetico, bluff di pneumatici, divertimento colorato

Le dieci scuderie di Formula 1 hanno solo tre giorni per preparare le loro nuove auto da corsa per l'apertura del campionato mondiale - sulla stessa pista dove si svolgono i test, il Bahrain International Circuit.

Gli ingegneri e i piloti potranno imparare qualcosa sull'aerodinamica e sui pneumatici 2024 solo se la meccanica funzionerà perfettamente. Inizialmente, l'attenzione si concentrerà sul confronto tra i valori aerodinamici della galleria del vento e quelli della pista. Prevediamo quindi di fare ampio uso di grandi griglie di misurazione.

Spesso ci viene chiesto a cosa servano queste costruzioni a griglia dall'aspetto a volte bizzarro, quindi siamo lieti di spiegarlo ancora una volta: le griglie misurano la pressione e il flusso dell'aria in aree critiche, ad esempio nelle turbolenze intorno alle ruote o all'ingresso dei sidepods. A tale scopo, le griglie sono dotate dei cosiddetti tubi di Pitot.

Il tubo prende il nome dal francese Henri de Pitot (1695-1771), ingegnere idraulico e matematico di formazione. Egli era affascinato dalle correnti nei fiumi e nei canali. In precedenza si riteneva che la velocità del flusso di un corpo idrico aumentasse con la profondità. Henri de Pitot inventò un dispositivo per misurare questa velocità: il semplice e ingegnoso dispositivo prende il nome di tubo di Pitot, un tubo dritto o a forma di L aperto a un'estremità per misurare la pressione totale di liquidi o gas, nel nostro caso l'aria. È utilizzato principalmente negli aerei e negli elicotteri per misurare la velocità, ma anche nelle vetture da corsa di Formula 1.



Parte integrante del piccolo test ABC è anche FloViz. FloViz è l'abbreviazione di "flow visualisation". L'uso di questa pasta è relativamente nuovo in Formula 1: la McLaren l'ha usata per la prima volta in pubblico sulla pista di prova nel 2010. Era già stato utilizzato da tempo nelle gallerie del vento. Perché questo debutto tardivo sulla pista di prova? Perché non solo i propri tecnici vedono il modello di flusso, ma anche gli occhi sospettosi della concorrenza.



La pasta deve essere abbastanza fluida da essere facile da applicare e non gocciolare. Ma deve anche indurire abbastanza da non essere completamente spalmata dal flusso d'aria. Gli ingegneri lo sanno: Per quanto sofisticati siano i programmi CFD, per quanto all'avanguardia sia la galleria del vento, nulla può sostituire il lavoro in pista.



La procedura è sempre la stessa: una determinata parte aerodinamica, ad esempio l'ala anteriore, viene spalmata con la pasta. Il pilota compie un giro. Il colore si spalma in base al flusso e si asciuga. Ai box, gli specialisti possono quindi verificare se il colore è quello che avevano immaginato. Non deve essere sempre verde. La Williams di Nicholas Latifi aveva un aspetto piuttosto selvaggio due anni fa in Spagna, con un sacco di vernice gialla.



I tempi vanno considerati con cautela, e non solo a causa dei diversi programmi: come regola generale, 10 chili di carburante possono fare una differenza di tre decimi di secondo in pista. Nessuna squadra sa esattamente quanto carburante utilizzano gli avversari.



Anche le distorsioni: naturalmente, i partner del motore non rilasciano tutta la potenza per un test.



E poi, naturalmente, ci sono i diversi tipi di pneumatici in diversi momenti della giornata.



Per quanto riguarda i pneumatici per il test in Bahrain, Pirelli ha cinque mescole da asciutto in Bahrain:



C1: Mescola dura senza parentesi, contrassegnata in bianco

C2: Seconda mescola più dura, con staffe, contrassegnata in bianco

C3: Mescola medio-dura con staffe, contrassegnata in giallo

C4: Mescola morbida, con staffe, contrassegnata in rosso

C5: Mescola più morbida, senza staffe, marcata in rosso



Le squadre da corsa ricevono un totale di 35 set di pneumatici da asciutto per i test. Procedono in modo diverso in termini di numero di mescole desiderate. La Mercedes ha avuto a disposizione il maggior numero di pneumatici medio-duri (25), mentre McLaren e Alpine non hanno utilizzato affatto i rulli morbidi Pirelli.



Solo per questo motivo, i tempi dei test in Bahrain non forniranno un quadro chiaro dell'equilibrio di potenza. Ciò che conta davvero in termini di velocità emergerebbe solo con un carico di carburante quasi identico e gli stessi pneumatici a piena potenza del motore alla stessa ora - e questo accadrà solo nella sessione finale di prove per il Gran Premio del Bahrain.



Set di pneumatici per il test del Bahrain del 2024

Red Bull Racing

C1: 6

C2: 5

C3: 20

C4: 4

C5: 0



Mercedes

C1: 2

C2: 2

C3: 25

C4: 4

C5: 2



Ferrari

C1: 4

C2: 4

C3: 10

C4: 6

C5: 2



McLaren

C1: 7

C2: 6

C3: 22

C4: 0

C5: 0



Aston Martin

C1: 6

C2: 4

C3: 23

C4: 2

C5: 0



Alpino

C1: 11

C2: 4

C3: 20

C4: 0

C5: 0



Williams

C1: 5

C2: 9

C3: 15

C4: 4

C5: 2



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

C1: 4

C2: 4

C3: 21

C4: 6

C5: 0



Palo F1 (Sauber)

C1: 6

C2: 9

C3: 16

C4: 2

C5: 2



Haas

C1: 4

C2: 8

C3: 19

C4: 4

C5: 0





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint