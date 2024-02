Teste do Bahrain: trabalho aritmético, bluff de pneus, diversão colorida

As dez equipas de Fórmula 1 têm apenas três dias para preparar os seus novos carros de corrida para a abertura do campeonato mundial - na mesma pista onde decorrem os testes, o Circuito Internacional do Bahrain.

Os engenheiros e os pilotos só poderão aprender alguma coisa sobre a aerodinâmica e os pneus de 2024 se a mecânica funcionar na perfeição. Numa primeira fase, a tónica será colocada na comparação dos valores aerodinâmicos do túnel de vento com os valores da pista. Esperamos, por isso, utilizar extensivamente grandes grelhas de medição.

Muitas vezes perguntam-nos o que são estas grelhas de aspeto por vezes bizarro, por isso temos o prazer de explicar mais uma vez: as grelhas medem a pressão e o fluxo de ar em áreas críticas, por exemplo, na turbulência à volta das rodas ou na entrada dos sidepods. Para este efeito, as grelhas estão equipadas com os chamados tubos Pitot.

O tubo tem o nome do francês Henri de Pitot (1695-1771), um engenheiro hidráulico e matemático de formação. Ele era fascinado pelas correntes nos rios e canais. Anteriormente, supunha-se que a velocidade do fluxo de uma massa de água aumentava com a profundidade. Henri de Pitot inventou um dispositivo para medir esta velocidade - o dispositivo simples e engenhoso é designado por tubo de Pitot em sua homenagem, um tubo reto ou em forma de L aberto numa extremidade para medir a pressão total de líquidos ou gases, no nosso caso o ar. É utilizado principalmente em aviões e helicópteros para medir a velocidade, mas também em carros de corrida de Fórmula 1.



Também faz parte integrante do pequeno teste ABC - FloViz. FloViz é uma abreviatura de "flow visualisation" (visualização de fluxos). A utilização desta pasta é relativamente recente na Fórmula 1: a McLaren utilizou a cor em público pela primeira vez na pista de testes em 2010. Já tinha sido utilizada nos túneis de vento há algum tempo. Porquê a estreia tardia na pista de testes? Porque não são apenas os seus próprios técnicos que vêem o padrão de fluxo, mas também os olhos desconfiados da concorrência.



A pasta tem de ser suficientemente fluida para ser fácil de aplicar e não pingar. Mas também tem de endurecer o suficiente para não ser completamente borrada pelo fluxo de ar. Os engenheiros sabem-no: Por mais sofisticados que sejam os programas CFD, por mais moderno que seja o túnel de vento, nada substitui o trabalho na pista.



O procedimento é sempre o mesmo: uma determinada peça aerodinâmica, digamos uma asa dianteira, é untada com a pasta. O condutor efectua uma volta. A cor espalha-se de acordo com o fluxo e seca. Nas boxes, os especialistas podem então verificar se a cor é a que tinham imaginado. Não tem de ser sempre verde. O Williams de Nicholas Latifi parecia bastante selvagem há dois anos em Espanha - com muita tinta amarela.



Os tempos devem ser tratados com cautela, e não apenas por causa dos diferentes programas: como regra geral, 10 quilos de combustível podem fazer uma diferença de três décimos de segundo na pista. Nenhuma equipa sabe exatamente qual a quantidade de combustível que os seus adversários estão a utilizar.



Também distorce: é claro que os parceiros de motor não libertam a potência total para um teste.



E depois, claro, há os diferentes tipos de pneus em diferentes alturas do dia.



No que diz respeito aos pneus para o teste do Bahrain, a Pirelli tem cinco compostos secos no Bahrain:



C1: Composto duro sem parêntesis, marcado a branco

C2: Segundo composto mais duro, com suportes, marcado a branco

C3: Composto de dureza média, com suportes, marcado a amarelo

C4: Composto macio, com suportes, marcado a vermelho

C5: Composto mais macio, sem suportes, marcado a vermelho



As equipas de corrida recebem um total de 35 jogos de pneus de seco para testar. Procedem de forma diferente em termos do número de compostos desejados. A Mercedes foi a equipa que forneceu o maior número de pneus médio-duros (25), enquanto a McLaren e a Alpine não utilizaram qualquer rolo macio da Pirelli.



Só por esta razão, os tempos de teste no Bahrain não fornecerão uma imagem clara do equilíbrio de forças. O que realmente importa em termos de velocidade só se revelaria com uma carga de combustível quase idêntica e com os mesmos pneus na potência máxima do motor à mesma hora - e isso só acontecerá na última sessão de treinos para o Grande Prémio do Bahrain.



Jogos de pneus para o teste de 2024 no Bahrain

Red Bull Racing

C1: 6

C2: 5

C3: 20

C4: 4

C5: 0



Mercedes

C1: 2

C2: 2

C3: 25

C4: 4

C5: 2



Ferrari

C1: 4

C2: 4

C3: 10

C4: 6

C5: 2



McLaren

C1: 7

C2: 6

C3: 22

C4: 0

C5: 0



Aston Martin

C1: 6

C2: 4

C3: 23

C4: 2

C5: 0



Alpino

C1: 11

C2: 4

C3: 20

C4: 0

C5: 0



Williams

C1: 5

C2: 9

C3: 15

C4: 4

C5: 2



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

C1: 4

C2: 4

C3: 21

C4: 6

C5: 0



Estaca F1 (Sauber)

C1: 6

C2: 9

C3: 16

C4: 2

C5: 2



Haas

C1: 4

C2: 8

C3: 19

C4: 4

C5: 0





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint