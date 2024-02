Tests hivernaux de Bahreïn : Verstappen, Alonso et consorts

24 heures. C'est tout ce que les équipes de Formule 1 auront le temps de faire pour se préparer à la saison de Formule 1. Sur le circuit international de Bahreïn, les courses dureront huit heures les 23, 24 et 25 février, avec une pause déjeuner.

Le départ sera donné à 8h00 (10h00 à Bahreïn) selon l'heure européenne, avec une pause d'une heure à 12h00, puis la course reprendra de 13h00 à 17h00 (19h00 à Bahreïn).

La plupart des écuries répartissent le travail entre les deux pilotes et changent à la pause de midi. Pas de règle sans exception - le champion du monde Max Verstappen est le seul pilote titulaire à rester dans sa voiture toute la journée.

Red Bull Racing

Mercredi 21 février : Max Verstappen

Jeudi 22 février : Sergio Pérez, puis Verstappen

Vendredi 23 février : Pérez

Mercedes

Mercredi 21 février : George Russell

Jeudi 22 février : Lewis Hamilton

vendredi 23 février : Hamilton, puis Russell



Ferrari

mercredi 21 février : Charles Leclerc, puis Carlos Sainz

jeudi 22 février : non confirmé

Vendredi 23 février : non confirmé



McLaren

Mercredi 21 février : Oscar Piastri, puis Lando Norris

jeudi 22 février : Piastri, puis Norris

vendredi 23 février : Norris, puis Piastri



Aston Martin

Mercredi 21 février : Fernando Alonso, puis Lance Stroll

Jeudi 22 février : Alonso, puis Stroll

Vendredi 23 février : Stroll, puis Alonso



Alpine

Mercredi 21 février : Esteban Ocon, puis Pierre Gasly

Jeudi 22 février : Gasly, puis Ocon

Vendredi 23 février : Ocon, puis Gasly



Williams

Mercredi 21 février : Alex Albon, puis Logan Sargeant

Jeudi 22 février : Sargeant

vendredi 23 février : Albon



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Mercredi 21 février : Daniel Ricciardo, puis Yuki Tsunoda

Jeudi 22 février : Tsunoda, puis Ricciardo

Vendredi 23 février : Ricciardo, puis Tsunoda



Stake F1 Sauber

Mercredi 21 février : Valtteri Bottas, puis Guanyu Zhou

Jeudi 22 février : Zhou, puis Bottas

Vendredi 23 février : Bottas, puis Zhou



Haas

Mercredi 21 février : Kevin Magnussen, puis Nico Hülkenberg

Jeudi 22 février : Hülkenberg, puis Magnussen

Vendredi 23 février : Magnussen, puis Hülkenberg





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint