Teste de inverno no Bahrein: como conduzem Verstappen, Alonso e companhia

24 horas. É o tempo de que as equipas de Fórmula 1 dispõem para se prepararem para a temporada de Fórmula 1. O Circuito Internacional do Bahrain acolherá oito horas de corridas nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, com uma pausa para almoço.

As corridas terão início às 8h00 (10h00 no Bahrein), hora europeia, seguidas de uma pausa de uma hora às 12h00 e depois continuam das 13h00 às 17h00 (19h00 no Bahrein).

A maioria das equipas de corrida divide o trabalho entre os dois pilotos e troca-os durante a pausa para o almoço. Não há regra sem exceção - o campeão do mundo Max Verstappen é o único piloto regular que passa o dia inteiro no carro.

Red Bull Racing

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Max Verstappen

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Sergio Pérez, depois Verstappen

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Pérez

Mercedes

Quarta-feira, 21 de fevereiro: George Russell

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Lewis Hamilton

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Hamilton, depois Russell



Ferrari

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Charles Leclerc, depois Carlos Sainz

Quinta-feira, 22 de fevereiro: não confirmado

Sexta-feira, 23 de fevereiro: não confirmado



McLaren

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Oscar Piastri, depois Lando Norris

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Piastri, depois Norris

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Norris, depois Piastri



Aston Martin

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Fernando Alonso, depois Lance Stroll

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Alonso, depois Stroll

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Stroll e depois Alonso



Alpine

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Esteban Ocon, depois Pierre Gasly

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Gasly, depois Ocon

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Ocon, depois Gasly



Williams

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Alex Albon, depois Logan Sargeant

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Sargeant

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Albon



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Daniel Ricciardo, depois Yuki Tsunoda

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Tsunoda, depois Ricciardo

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Ricciardo, depois Tsunoda



Estaca F1 Sauber

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Valtteri Bottas, depois Guanyu Zhou

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Zhou, depois Bottas

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Bottas, depois Zhou



Haas

Quarta-feira, 21 de fevereiro: Kevin Magnussen, depois Nico Hülkenberg

Quinta-feira, 22 de fevereiro: Hülkenberg, depois Magnussen

Sexta-feira, 23 de fevereiro: Magnussen, depois Hülkenberg





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrain





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint