Le test de Bahreïn est en cours : Un champion du monde doit regarder

L'attente est enfin terminée pour les fans de Formule 1 : la première journée d'essais hivernaux a commencé sur le circuit international de Bahreïn, les courses auront lieu du 21 au 23 février.

Les conditions sont idéales : 22 degrés pour la température de l'air, 28 degrés pour l'asphalte. Aujourd'hui, la température maximale attendue à Bahreïn est de 26 degrés, sous un ciel d'un bleu intense.

Le premier matin d'essais, les pilotes sont en action :

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari



Si tout se passe comme prévu, seuls les 20 pilotes titulaires de la Formule 1 seront en action. Si quelqu'un devait tomber malade, voici les remplaçants.



La plupart des équipes se partagent le travail : quatre heures pour un pilote le matin, quatre heures l'après-midi pour l'autre. Le champion du monde Max Verstappen (Red Bull Racing) et George Russell (Mercedes) sont dans la voiture toute la journée. Lewis Hamilton n'est donc que spectateur le premier jour.



Premier homme sur la piste : le pilote Mercedes Russell, puis le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso.



Comme toujours, il faut compter avec le vent sur le circuit international de Bahreïn, qui est tiède le matin et se renforce vers midi. Le vent amène du sable, et donc des problèmes



Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.2. à Bahreïn



Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint