Test in Bahrain in corso: Un campione del mondo da tenere d'occhio

L'attesa è finalmente finita per gli appassionati di Formula 1: è iniziata la prima giornata di test invernali al Bahrain International Circuit, con le gare che si svolgeranno dal 21 al 23 febbraio.

Le condizioni sono ideali: 22 gradi di temperatura dell'aria, 28 gradi dell'asfalto. Oggi, la temperatura massima prevista in Bahrain è di 26 gradi sotto un cielo blu acciaio.

In azione nella prima mattinata di test sono

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari



Se tutto va secondo i piani, solo i 20 piloti di Formula 1 regolari saranno in servizio, ma se qualcuno dovesse ammalarsi, questi sono i sostituti.



La maggior parte dei team divide il lavoro: quattro ore per un pilota al mattino, quattro ore nel pomeriggio per l'altro. Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull Racing) e George Russell (Mercedes) saranno in macchina tutto il giorno. Questo significa che Lewis Hamilton sarà solo uno spettatore nella prima giornata.



Il primo a scendere in pista sarà il pilota della Mercedes Russell, seguito dal due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso.



Leggete qui cosa dovete tenere d'occhio durante il test, compresi tutti i trucchi e gli inganni.



Come sempre, sul Bahrain International Circuit c'è da aspettarsi il vento, che è leggero al mattino e aumenta verso mezzogiorno. Il vento porta con sé la sabbia, e questo comporta dei problemi



Leggi qui perché stiamo facendo i test in Bahrain.



Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain



Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint