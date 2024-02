Teste do Bahrein em curso: Um campeão do mundo tem de estar atento

A espera terminou finalmente para os fãs da Fórmula 1: o primeiro dia de testes de inverno começou no Circuito Internacional do Bahrain, com as corridas a decorrerem de 21 a 23 de fevereiro.

As condições são ideais: 22 graus de temperatura no ar e 28 graus no asfalto. Hoje, espera-se que a temperatura máxima no Bahrain seja de 26 graus, sob um céu azul aço.

Em ação na primeira manhã de testes estão

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari



Se tudo correr como planeado, apenas os 20 pilotos regulares de Fórmula 1 estarão ao serviço, mas se alguém adoecer, estes são os substitutos.



A maioria das equipas divide o trabalho: quatro horas para um piloto de manhã, quatro horas à tarde para o outro. O campeão mundial Max Verstappen (Red Bull Racing) e George Russell (Mercedes) estarão no carro o dia todo. Isto significa que Lewis Hamilton é apenas um espetador no primeiro dia.



Primeiro homem na pista: Russell, piloto da Mercedes, seguido pelo bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.



Leia aqui o que deve ter em atenção durante o teste, incluindo todos os truques e enganos.



Como sempre, é de esperar vento no Circuito Internacional do Bahrain, que é ligeiro de manhã e aumenta ao meio-dia. O vento traz areia, e isso traz problemas



Leia aqui porque estamos a testar no Bahrain.



Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein



Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint