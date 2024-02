Haas VF-24 : Nico Hülkenberg sans mangeur de pneus ?

L'écurie américaine Haas est la seule équipe de GP à avoir brièvement montré sa voiture de course 2024 juste avant le début des essais. Nico Hülkenberg espère que sa voiture ne sera plus gourmande en pneus.

Il y a des années, les écuries de GP ont mis les nouvelles voitures en exposition à tour de bras, avant le début des essais hivernaux. Fini, tout ça. Ce 21 février, seule l'équipe du fabricant américain de machines-outils Haas a brièvement montré sa voiture, la VF-24 de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

Le nouveau directeur de l'équipe Haas, Ayao Komatsu, déclare : "Notre premier objectif est de progresser par rapport à 2023. A moyen terme, nous voulons apporter des améliorations aux voitures qui frappent toutes".

Le Japonais admet : "Notre talon d'Achille la saison dernière a été l'usure des pneus. Nous n'avons pas réussi à garder les rouleaux en vie en course. C'est un point clé des essais ici à Bahreïn. Nous devons trouver un équilibre entre la nouvelle voiture et les pneus. Tout le reste sera basé sur ces conclusions".



Le routinier des GP Nico Hülkenberg déclare : "Pour 2024, j'espère bien sûr que nous serons moins affectés en termes d'usure des pneus. Si nous voulons montrer de meilleures courses, nous devons maîtriser cela. La nouvelle voiture de course a l'air bien. Nous pensons avoir amélioré de nombreux domaines, mais à ce stade de l'année, c'est toujours la même chose - personne ne sait où cela nous mènera en termes de compétitivité".



Pour la première matinée d'essais, sont en action :



Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari