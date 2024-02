Haas VF-24: Nico Hülkenberg senza mangiatore di pneumatici?

Anni fa, le scuderie dei GP mettevano in mostra file di auto nuove prima dell'inizio dei test invernali. Passo e chiudo. Il 21 febbraio, solo il team del produttore statunitense di macchine utensili Haas ha mostrato brevemente la vettura, la VF-24 di Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.

Il nuovo capo del team Haas, Ayao Komatsu, ha dichiarato: "Il nostro primo obiettivo è fare progressi in vista del 2023. A medio termine, vogliamo apportare dei miglioramenti alle vetture che siano tutti in grado di centrare l'obiettivo".

Il pilota giapponese ammette: "Il nostro tallone d'Achille nella scorsa stagione è stato l'usura degli pneumatici. Non riuscivamo a mantenere le gomme vive in gara. Questo è un problema fondamentale per il test qui in Bahrain. Dobbiamo mettere in armonia la nuova vettura e gli pneumatici. Tutto il resto si basa su questi risultati".



Il veterano dei GP, Nico Hülkenberg, ha dichiarato: "Per il 2024, spero ovviamente che l'usura degli pneumatici sia meno importante. Se vogliamo disputare gare migliori, dobbiamo riuscire a risolvere questo problema. La nuova vettura da corsa sembra buona. Pensiamo di aver migliorato molte aree, ma in questa fase dell'anno è sempre la stessa: nessuno sa dove porterà in termini di competitività".



In azione nella prima mattinata di test:



Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari