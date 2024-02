Haas VF-24: Nico Hülkenberg sem um comedor de pneus?

A equipa americana Haas foi a única equipa de GP a mostrar brevemente o carro de corrida de 2024, mesmo antes do início dos testes. Nico Hülkenberg espera que o seu carro deixe de ser um devorador de pneus.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Há alguns anos, as equipas de corridas de GP colocavam filas de carros novos em exposição antes do início dos testes de inverno. Acabou-se. Em 21 de fevereiro, apenas a equipa do fabricante americano de máquinas-ferramenta Haas mostrou brevemente o carro, o VF-24 de Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.

O novo chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu, afirma: "O nosso primeiro objetivo é fazer progressos em relação a 2023. A médio prazo, queremos introduzir melhorias nos carros para que todos atinjam a marca".

O piloto japonês admite: "O nosso calcanhar de Aquiles na época passada foi o desgaste dos pneus. Não conseguimos manter os pneus vivos durante a corrida. Esta é uma questão chave no teste aqui no Bahrain. Temos de pôr o novo carro e os pneus em harmonia. Tudo o resto baseia-se nestas conclusões".



O veterano dos GP, Nico Hülkenberg, afirma: "Para 2024, espero obviamente que sejamos menos afectados pelo desgaste dos pneus. Se quisermos ter melhores corridas, temos de controlar isso. O novo carro de corrida tem bom aspeto. Pensamos que melhorámos muitas áreas, mas nesta fase do ano é sempre a mesma coisa - ninguém sabe onde isso nos vai levar em termos de competitividade."



Em ação na primeira manhã de testes:



Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24

Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes

George Russell (GB), Mercedes W15

Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT

Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes

Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari

Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari