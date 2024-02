Test de Bahréin: Verstappen por delante de Leclerc y Alonso

La Fórmula 1 de 2024 está en marcha: Diez escuderías del Gran Premio están trabajando en el Circuito Internacional de Bahréin. El piloto más ocupado después de dos horas: el campeón del mundo Max Verstappen, que ya ha completado 35 vueltas en el coche de Red Bull Racing. El hombre más rápido después de dos horas: Max, por supuesto.

En la primera hora, numerosos bólidos circulaban con grandes rastrillos de medición en el coche; en nuestro reportaje de fondo hemos arrojado luz sobre lo que los técnicos quieren aprender con ellos. Uno de estos rastrillos también causó un mini disgusto: se soltó en el coche de carreras Haas de Kevin Magnussen y el danés tuvo que devolver su coche a boxes.

El piloto de Alpine Esteban Ocon se salió brevemente de la pista en la curva 4, pero afortunadamente pudo coger el coche.

Tras estas pruebas aerodinámicas, la mayoría de los equipos se centraron en el trabajo de puesta a punto y las pruebas de neumáticos. Los Racing Bulls (oficialmente Visa Cash App RB) con Yuki Tsunoda, por ejemplo, probaron varios reglajes del alerón delantero.



La mayoría de los observadores en los boxes de Red Bull Racing: Tal y como se sospechó en la presentación, el modelo RB20 de Max Verstappen cuenta con tomas de aire dispuestas verticalmente junto a las clásicas aberturas para los radiadores en la caja lateral. Los rumores circulan por el paddock: A partir del GP de Japón, RBR llevará a la pista unos sidepods extremadamente pequeños, no tan extremos como la solución "zero size" probada por Mercedes en 2022/2023.



El Ferrari del piloto de Ferrari Charles Leclerc estuvo parado durante un tiempo mientras los italianos realizaban un cambio en la suspensión delantera.



El 21 de febrero, 18 de los 20 pilotos titulares están en acción, y sólo Lewis Hamilton y Sergio Pérez tienen que esperar hasta el 22 de febrero.



No hubo interrupciones en las dos primeras horas. Para el piloto del coche de seguridad Bernd Mayländer -en un Aston Martin con aspecto de cebra- no hubo nada que hacer por el momento. Sin embargo, había preocupaciones: el Mercedes de George Russel desapareció en boxes tras sufrir problemas con el motor. En el Williams de Alex Albon, falló el alerón trasero ajustable (DRS).



Bonito detalle: el piloto de McLaren Lando Norris conduce por la tarde con un casco diseñado por el brasileño Gil de Ferran, fallecido inesperadamente en diciembre de 2023.





Prueba de Bahréin 21 de febrero, clasificación después de 2 horas

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:33.065 min (35 vueltas)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (22)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (32)

4º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (24)

5º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.487 (34)

6º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (24)

7º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (32)

8º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:35.759 (17)

9º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:36.542 (19)

10º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:36.5673 (23)