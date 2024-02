Test de Bahreïn : Verstappen devant Leclerc et Alonso

La Formule 1 anno 2024 est en marche : Dix écuries de Grand Prix sont au travail sur le circuit international de Bahreïn. Le pilote le plus assidu après deux heures : le champion du monde Max Verstappen, qui a déjà parcouru 35 tours dans sa voiture de course Red Bull Racing. L'homme le plus rapide après deux heures : Max, bien sûr.

Durant la première heure, de nombreuses voitures de course étaient équipées de grands râteaux de mesure sur la voiture. Nous avons expliqué dans notre histoire de fond ce que les techniciens voulaient apprendre avec ces râteaux. L'un de ces râteaux a provoqué un mini-événement : il s'est détaché de la voiture de course Haas de Kevin Magnussen, et le Danois a dû ramener sa voiture au stand.

Le pilote Alpine Esteban Ocon s'est brièvement retrouvé hors piste au virage 4, mais a heureusement réussi à intercepter la voiture.

Après ces essais aérodynamiques, la plupart des équipes se sont tournées vers le travail de réglage et les essais de pneus. Les Racing Bulls (officiellement Visa Cash App RB), avec Yuki Tsunoda, ont par exemple essayé différents réglages de l'aileron avant.



C'est chez Red Bull Racing qu'il y a eu le plus d'observateurs dans le box : sur le modèle RB20 de Max Verstappen, on trouve, comme on le supposait lors de la présentation, des prises d'air disposées verticalement à côté des ouvertures classiques pour les radiateurs sur le caisson latéral. Le bruit court dans le paddock : A partir du GP du Japon, RBR mettra en piste des sidepods extrêmement petits, pas aussi extrêmes que la solution "zéro taille" tentée par Mercedes en 2022/2023.



La Ferrari de Charles Leclerc est restée debout un moment lorsque les Italiens ont apporté une modification à la suspension avant.



Ce 21 février, 18 des 20 pilotes titulaires sont en piste, seuls Lewis Hamilton et Sergio Pérez devront patienter jusqu'au 22 février.



Il n'y a pas eu d'interruption durant les deux premières heures. Pour le pilote de la voiture de sécurité Bernd Mayländer - dans une Aston Martin au look zébré - il n'y avait pour l'instant rien à faire. Il y a tout de même des soucis : la Mercedes de George Russel a disparu dans les stands après des problèmes de moteur. L'aileron arrière réglable (DRS) de la Williams d'Alex Albon est tombé en panne.



Joli détail : le pilote McLaren Lando Norris roule l'après-midi avec un casque au design du Brésilien Gil de Ferran, décédé subitement en décembre 2023.





Test de Bahreïn 21 février, situation après 2 heures de course

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:33,065 min (35 tours)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (22)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (32)

4. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (24)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,487 (34)

6. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (24)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (32)

8. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:35,759 (17)

9. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:36,542 (19)

10. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:36,5673 (23)