Test in Bahrain: Verstappen davanti a Leclerc e Alonso

La Formula 1 del 2024 è in corso: Dieci scuderie del Gran Premio sono al lavoro sul Bahrain International Circuit. Il pilota più impegnato dopo due ore: il campione del mondo Max Verstappen, che ha già completato 35 giri con la Red Bull Racing. L'uomo più veloce dopo due ore: Max, ovviamente.

Nella prima ora, numerose auto da corsa erano in strada con grandi rastrelli di misurazione sulla vettura; abbiamo fatto luce su ciò che i tecnici vogliono imparare con loro nella nostra storia di fondo. Uno di questi rastrelli ha anche causato un piccolo inconveniente: si è staccato sulla Haas di Kevin Magnussen e il danese ha dovuto riportare la sua auto ai box.

Il pilota Alpine Esteban Ocon è uscito brevemente di pista alla curva 4, ma è riuscito fortunatamente a recuperare la vettura.

Dopo queste prove aerodinamiche, la maggior parte delle squadre si è concentrata sul lavoro di messa a punto e sulle prove degli pneumatici. I Racing Bulls (ufficialmente Visa Cash App RB) con Yuki Tsunoda, ad esempio, hanno provato diverse impostazioni dell'ala anteriore.



La maggior parte degli osservatori nei box della Red Bull Racing: come si sospettava alla presentazione, la RB20 di Max Verstappen ha prese d'aria disposte verticalmente accanto alle classiche aperture per i radiatori sul box laterale. Nel paddock circolano voci: A partire dal GP del Giappone, la RBR porterà in pista sidepods estremamente piccoli, non così estremi come la soluzione "zero size" sperimentata dalla Mercedes nel 2022/2023.



La Ferrari del pilota Charles Leclerc è rimasta ferma per un po' mentre gli italiani apportavano una modifica alla sospensione anteriore.



Il 21 febbraio sono in azione 18 dei 20 piloti titolari, mentre solo Lewis Hamilton e Sergio Pérez devono attendere il 22 febbraio.



Non ci sono state interruzioni nelle prime due ore. Per il pilota della safety car Bernd Mayländer - a bordo di una Aston Martin zebrata - non c'è stato nulla da fare per il momento. Tuttavia, non sono mancate le preoccupazioni: la Mercedes di George Russel è rientrata ai box per problemi al motore. Sulla Williams di Alex Albon, l'ala posteriore regolabile (DRS) ha ceduto.



Dettaglio simpatico: il pilota della McLaren Lando Norris sta guidando nel pomeriggio con un casco disegnato dal brasiliano Gil de Ferran, morto improvvisamente nel dicembre 2023.





Test in Bahrein 21 febbraio, classifica dopo 2 ore

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:33.065 min (35 giri)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (22)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (32)

4° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (24)

5° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.487 (34)

6° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (24)

7° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (32)

8° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:35.759 (17)

9° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:36.542 (19)

10° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:36.5673 (23)