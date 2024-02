Teste do Bahrain: Verstappen à frente de Leclerc e Alonso

Teste de inverno da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrain após duas horas: O campeão mundial Max Verstappen lidera o caminho no RB20 da Red Bull Racing. Este carro terá um aspeto completamente diferente a partir do Japão.

A Fórmula 1 em 2024 está a decorrer: Dez equipas de corrida do Grande Prémio estão a trabalhar no Circuito Internacional do Bahrain. O piloto mais ocupado ao fim de duas horas - o campeão do mundo Max Verstappen, que já completou 35 voltas com o carro da Red Bull Racing. O homem mais rápido ao fim de duas horas: Max, claro.

Na primeira hora, vários carros de corrida estavam na estrada com grandes raios de medição no carro; esclarecemos o que os técnicos querem aprender com eles na nossa história de fundo. Um desses rakes também causou um pequeno transtorno: soltou-se no carro de corrida Haas de Kevin Magnussen e o dinamarquês teve de levar o seu carro de volta às boxes.

O piloto da Alpine, Esteban Ocon, saiu brevemente da pista na curva 4, mas felizmente conseguiu apanhar o carro.

Após estes testes aerodinâmicos, a maioria das equipas concentrou-se no trabalho de afinação e nos testes de pneus. Os Racing Bulls (oficialmente Visa Cash App RB) com Yuki Tsunoda, por exemplo, experimentaram várias configurações da asa dianteira.



A maioria dos observadores nas boxes da Red Bull Racing: como se suspeitava na apresentação, o modelo RB20 de Max Verstappen tem entradas de ar dispostas verticalmente ao lado das clássicas aberturas para os radiadores na caixa lateral. Os rumores estão a circular no paddock: A partir do GP do Japão, a RBR levará para a pista sidepods extremamente pequenos, não tão extremos quanto a solução "tamanho zero" experimentada pela Mercedes em 2022/2023.



O Ferrari do piloto Charles Leclerc ficou parado durante algum tempo enquanto os italianos faziam uma alteração na suspensão dianteira.



No dia 21 de fevereiro, 18 dos 20 pilotos habituais estão em ação, sendo que apenas Lewis Hamilton e Sergio Pérez têm de esperar até 22 de fevereiro.



Não houve interrupções nas duas primeiras horas. Para o piloto do safety car, Bernd Mayländer - num Aston Martin com aspeto de zebra - não havia nada a fazer por enquanto. No entanto, havia preocupações: o Mercedes de George Russel desapareceu das boxes após problemas com o motor. No Williams de Alex Albon, a asa traseira ajustável (DRS) falhou.



Pormenor interessante: o piloto da McLaren, Lando Norris, está a conduzir durante a tarde com um capacete concebido pelo brasileiro Gil de Ferran, que morreu inesperadamente em dezembro de 2023.





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro, classificação após 2 horas

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:33.065 min (35 voltas)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (22)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (32)

4º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (24)

5º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.487 (34)

6º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (24)

7º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (32)

8º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:35.759 (17)

9º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:36.542 (19)

10º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:36,5673 (23)