Grosjean félicite Mercedes : "Des décisions courageuses !

Mercedes peut-elle renouer avec ses anciens succès ? Les Flèches d'argent peuvent-elles retrouver le chemin du succès après deux années difficiles ? Lewis Hamilton et George Russell peuvent-ils défier les champions de Red Bull Racing ? Max Verstappen peut-il être dangereux ?

L'ancien pilote de F1 Romain Grosjean pense en tout cas que Mercedes a pris des "décisions très intenses" et "des mesures très courageuses" dans le développement de son challenger pour 2024.

Selon Grosjean, la W15 est au moins déjà la "voiture la plus belle" sur la grille de départ. De nombreux éloges ont été adressés aux concepteurs du bolide.

"Je pense qu'avec la Red Bull, c'est la voiture que j'ai le plus hâte de voir", a déclaré Grosjean sur sa chaîne YouTube.

"Je pense qu'il y a des mesures très audacieuses. Des décisions très audacieuses ont été prises sur la voiture. Regardez l'aileron avant. Cela me rappelle beaucoup les voitures de F1 de 2006, que j'aimais beaucoup avant... et puis ces caissons latéraux. Ils ont choisi une très petite entrée pour avoir le plus d'écoulement possible sous les caissons latéraux", a expliqué Grosjean.

Il est particulièrement séduit par le design de l'aileron avant de la W15, qu'il qualifie de "très fort". "Je suis très impatient de voir l'aileron avant, très impatient de voir l'entrée des caissons latéraux et le design de l'aileron avant", a expliqué le Français.

"L'aileron avant est très fort, donc ils doivent être très confiants en ce qui concerne l'appui arrière, parce qu'en Formule 1, il est très facile de créer beaucoup d'appui avant - il suffit de mettre un grand aileron avant et vous avez tout l'appui que vous voulez", a déclaré. Grosjean.

Selon Grosjean, chaque flux d'air qui frappe une voiture de Formule 1 frappe d'abord l'aileron avant. "Donc, si l'air ne s'écoule pas exactement comme vous le pensez après avoir frappé l'aileron avant, vous n'allez nulle part - et c'est un élément clé dans chaque voiture de Formule 1. Je dois admettre que les décisions prises pour cette voiture sont très, très fortes et j'ai hâte de voir ce que cela va donner", a déclaré Grosjean.

"J'espère que Mercedes se battra à nouveau au sommet, avec Ferrari, avec Red Bull, avec Aston Martin, avec McLaren, avec tout le monde, je veux que tout le monde se batte", espère Grosjean, après la récente domination de Red Bull Racing dans la course au titre.