Grosjean elogia la Mercedes: decisioni coraggiose!

La Mercedes spera di tornare ai successi di un tempo con la W15. Romain Grosjean ha elogiato la vettura per il 2024 in termini altissimi.

La Mercedes può sfruttare i vecchi successi? Le Frecce d'Argento possono tornare al successo dopo due anni difficili? Lewis Hamilton e George Russell possono sfidare i campioni della Red Bull Racing? Max Verstappen diventerà pericoloso?

L'ex pilota di F1 Romain Grosjean ritiene almeno che la Mercedes abbia preso "decisioni molto intense" e "passi molto coraggiosi" nello sviluppo della sua sfidante per il 2024.

Secondo Grosjean, la W15 è almeno la "vettura più bella" della griglia. I progettisti della vettura sono stati molto elogiati.

"Credo che sia l'auto che mi entusiasma di più dopo la Red Bull", ha dichiarato Grosjean sul suo canale YouTube.

"Penso che ci siano delle mosse molto audaci. Sono state prese decisioni molto audaci sulla vettura. Guardate l'ala anteriore. Mi ricorda molto le vetture di F1 del 2006, che mi piacevano molto... e poi questi sidepod. Hanno optato per un ingresso molto piccolo per ottenere il maggior flusso d'aria possibile sotto i sidepods", ha spiegato Grosjean.

È particolarmente colpito dal design dell'ala anteriore della W15, che descrive come "molto robusta". "Sono molto entusiasta dell'ala anteriore, dell'ingresso dei sidepod e del design dell'ala anteriore", ha spiegato il francese.

"L'ala anteriore è molto forte, quindi devono essere molto fiduciosi per quanto riguarda la deportanza posteriore, perché in Formula 1 è molto facile creare molta deportanza anteriore: basta mettere una grande ala anteriore e si ha tutta la deportanza che si vuole", ha detto. Grosjean.

Secondo Grosjean, ogni flusso d'aria che investe una vettura di Formula 1 colpisce prima l'ala anteriore. Quindi, se l'aria non fluisce esattamente nel modo desiderato dopo aver colpito l'ala anteriore, non si arriva da nessuna parte, e questo è un elemento chiave per qualsiasi vettura di Formula 1. Devo ammettere che le scelte per la struttura dell'ala anteriore sono state fatte in modo tale da ottenere la deportanza desiderata", ha dichiarato Grosjean. Devo ammettere che le scelte per questa vettura sono molto, molto forti e sono entusiasta di vedere cosa porterà", ha detto Grosjean.

"Spero che la Mercedes torni a lottare al vertice, con la Ferrari, con la Red Bull, con l'Aston Martin, con la McLaren, con tutti, voglio che tutti lottino", ha detto Grosjean, sperando in una lotta per il titolo dopo che la Red Bull Racing ha dominato l'azione di recente.