Grosjean elogia a Mercedes: "Decisões corajosas!

Poderá a Mercedes dar continuidade a antigos sucessos? Poderão as Flechas de Prata regressar ao caminho do sucesso após dois anos difíceis? Poderão Lewis Hamilton e George Russell desafiar os campeões da Red Bull Racing? Max Verstappen tornar-se-á perigoso?

O ex-piloto de F1 Romain Grosjean pelo menos acredita que a Mercedes tomou algumas "decisões muito intensas" e deu "passos muito ousados" no desenvolvimento de seu concorrente para 2024.

De acordo com Grosjean, o W15 é, pelo menos, o "carro mais bonito" da grelha. Os designers do carro foram muito elogiados.

"Acho que é o carro com que estou mais entusiasmado, a seguir ao Red Bull", disse Grosjean no seu canal do YouTube.

"Acho que há alguns movimentos muito ousados. Foram tomadas algumas decisões muito arrojadas no carro. Olha para a asa dianteira. Faz-me lembrar muito os carros de F1 de 2006, de que eu gostava muito... e depois estes sidepods. Eles optaram por uma entrada muito pequena para obter o máximo de fluxo de ar possível sob os sidepods", explicou Grosjean.

Ele está particularmente impressionado com o design da asa dianteira do W15, que ele descreve como "muito forte". "Estou muito entusiasmado com a asa dianteira, muito entusiasmado com a entrada dos sidepods e com o design da asa dianteira", explicou o francês.

"A asa dianteira é muito forte, então eles têm que estar muito confiantes sobre a força descendente traseira, porque na Fórmula 1 é muito fácil criar muita força descendente dianteira - basta colocar uma grande asa dianteira e você tem tanta força descendente quanto quiser", disse ele. Grosjean.

Todos os fluxos de ar que atingem um carro de Fórmula 1 atingem primeiro a asa dianteira, diz Grosjean. "Por isso, se o ar não fluir exatamente como queremos depois de atingir a asa dianteira, não chegamos a lado nenhum - e esse é um elemento fundamental em qualquer carro de Fórmula 1. Tenho que admitir que as escolhas para este carro são muito, muito fortes e estou animado para ver o que ele traz", disse Grosjean.

"Espero que a Mercedes lute no topo novamente, com a Ferrari, com a Red Bull, com a Aston Martin, com a McLaren, com todos, quero que todos lutem", diz Grosjean, esperando uma luta equilibrada pelo título depois de a Red Bull Racing ter dominado a ação recentemente.